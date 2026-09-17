Star TV’nin geçen sezona damga vuran dizisi ‘Çirkin’in yayın tarihi belli oldu. 25 Film imzalı dizi, 20 Eylül Pazar akşama saat 20.00’de 2. sezon yolculuğuna başlayacak.

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı dizinin yeni tanıtımı, Kadir ve Meryem cephesinde yaşanacak gelişmelerin ilk ipuçlarını verdi. İlk sezon boyunca yaşadıklarıyla birçok kez karşı karşıya gelen Kadir ve Meryem’in hikâyesi, ikinci sezonda yeni bir döneme giriyor. Meryem’in hapse girmesine büyük öfke duyan Kadir’in yaşananların hesabını sormaya kararlı hali dikkat çekerken Kadir ve Meryem arasındaki yakınlaşma ise ikilinin ilişkisini yeni bir noktaya taşıyor.

Peki, ‘Çirkin’ reytinglerde ne yapar? En güçlü rakibi 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan ‘Teşkilat’. Geçen sezon olduğu gibi bu dönemde de yine yoluna doludizgin devam eder mi? Başarısını aynı şekilde sürdürebilir. Yayınlanan tanıtımlarda bunun sinyalleri verildi. Reytingi bol olsun.

İş dünyası, Lokasyon TV’de buluşacak

İş dünyasından girişimciliğe, ekonomiden teknolojiye, eğitimden dijital dönüşüme uzanan geniş bir içerik yelpazesi sunan Lokasyon TV, ‘Ekosistemin buluşma noktası’ mottosuyla yayın hayatına başladı.

Branding Türkiye himayesinde hayata geçirilen ve YouTube ile Spotify başta olmak üzere dijital yayın kanallarında konumlanan yeni nesil medya platformu; başarı hikâyelerinin yanı sıra bu hikâyelerin arkasındaki stratejileri, deneyimleri, kararları ve gelecek öngörülerini de mercek altına alacak.

Mürsel Ferhat Sağlam’ın öncülüğünde kurulan platform, akademik bilgiyle sektörel tecrübeyi bir araya getirerek nitelikli fikir, deneyim ve öngörülerin gelecek nesillere aktarılabileceği kalıcı bir dijital arşiv oluşturmayı amaçlıyor.

‘Uzun Cumartesi’ sanata doyuracak

Beyoğlu’ndaki Arter’de ‘Uzun Cumartesi’ ile 19 Eylül’de sanat, gece yarısına uzanacak.

‘Uzun Cumartesi’de güncel sergilerin yanı sıra kütüphane ve kitabevi de gece yarısına dek ziyaretçilerin erişimine açık olacak. Rutin turlara ek rehberli turların da düzenlendiği ‘Arter’de Uzun Cumartesi’nin çok yönlü ve hareketli programı kapsamında çocuklar için ‘Geçmişin Renkli Odaları’; yetişkinler içinse, ‘İmkânsız Mekân’ atölyeleri gerçekleşecek. ‘Aşk, Mark ve Ölüm’ filminin gösteriminin yanı sıra Yasak Helva konserinin ardından Miray Caner DJ set ile sona erecek.

Taksim’den ve Tepebaşı’ndan Arter’e ücretsiz ulaşım imkânı sağlayan servis araçları, 19 Eylül’de ‘Arter’de Uzun Cumartesi’ boyunca ziyaretçilere hizmet vermeye devam edecek.