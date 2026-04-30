Başrollerinde Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı dizi, henüz 5. bölümüyle yayınlanmış olmasına rağmen büyük bir ilgi görmeye devam ediyor.

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan yapım, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinirken, 6. bölüm fragmanıyla da şimdiden gündem olmayı başardı. Yeni bölümde özellikle Meryem ve Kadir arasındaki evlilik gerçeğinin açığa çıkması, hikâyenin seyrini tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada yoğun bir etkileşim yaşandı. İzleyiciler, Meryem’in yaşadığı haksızlıklara tepki gösterirken, karakterin artık mutlu olmasını isteyen çok sayıda yorum yaptı. Kadir ve Meryem’i birlikte görmek isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Öte yandan son bölümde yaşanan gelişmeler, karakterler arasındaki dengeleri altüst etti. Ferhat’ın attığı adım Kadir’i zor bir durumun içine sürüklerken, Cennet’in sert tepkisi baskıyı daha da artırdı. Meryem’in Ferhat’ın geçmişine dokunması ise beklenmedik bir yüzleşmenin kapısını araladı. Vicdanıyla hesaplaşmaya başlayan Ferhat, Meryem karşısında farklı bir tavır sergilemeye başladı.

Sadakatin ağır bir bedeli olduğunu gösteren Ökkeş ise Kadir’e unutamayacağı bir ders verirken, Engin’i kontrol altına almak için Meryem’i kendi ailesine dahil etme planını devreye soktu.