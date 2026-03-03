Kaza, saat 06.30 sıralarında Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LEJ 531 plakalı servis minibüsü Çırağan Sarayı’na girmek için döndüğü sırada seyir halindeki 34 HD 2363 plakalı İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki aracın da sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak caddeyi araç trafiğine kapattı. Otobüs şoförünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün ayağında kırık olduğu öğrenildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Temizlik ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.