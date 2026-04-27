Türkiye’de atıştırmalık sektörünün önde gelen üreticilerinden FritoLay’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Kocaeli Kartepe, Tarsus ve Manisa’daki fabrikalarda çalışan yaklaşık 900 işçiyi kapsayan sözleşme, önemli maaş artışlarını beraberinde getirdi.

Tek Gıda-İş Sendikası ile işveren arasında varılan anlaşma doğrultusunda, yeni dönemin ilk 6 ayı için işçi ücretlerine yüzde 26 oranında zam yapıldı. Yapılan artışla birlikte ortalama aylık maaş 110 bin TL seviyesine ulaştı.

Sözleşme kapsamında sosyal haklarda da dikkat çeken bir iyileştirme gerçekleştirildi. İşçilerin yıllık sosyal paket tutarı 170 bin TL’ye yükseltildi.

Öte yandan anlaşmada, ilerleyen dönem zamlarına ilişkin detaylar da netleşti. İkinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde yapılacak ücret artışlarının, enflasyon oranına ek olarak 4 puan ilave edilerek hesaplanacağı belirtildi. Böylece çalışanların alım gücünün korunması hedefleniyor.

Vergi dilimi konusunda da işçiler lehine düzenleme yapıldı. Taraflar, yüzde 8 oranında vergi indirimi üzerinde uzlaşırken, bu adımın çalışanların net gelirini artırması ve vergi dilimi geçişlerinden daha az etkilenmesini sağlaması bekleniyor.