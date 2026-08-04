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2026-2027 Futbol Sezonu öncesi düzenlenen MHK Yaz Semineri toplantısında oyun kurallarındaki yeniliklere dair heyecan verici gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı.

ÇİPLİ TOP VE GELİŞMİŞ YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ GELİYOR

TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, çipli top ve gelişmiş yarı otomatik ofsayt sistemini Türk futboluna kazandıracaklarını açıkladı.

'BU SİSTEMLE HAKEM KARARLARININ DOĞRULUĞUNU ARTIRACAĞIZ'

Fuat Göktaş, "Kamuoyunda çipli top olarak bilinen sistem için gerekli başvurular tamamlandı.Gelişmiş yarı otomatik ofsayt sistemini de Türk futbolunun hizmetine sunacağız.

Bu sistemle, hakem kararlarınının doğruluğunu ve güvenilirliğini daha da arttıracağız. Sistemin Süper Lig'de uygulanmasına yönelik hazırlıklar planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir." diye konuştu.