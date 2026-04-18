Amasya Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu’nda yetiştirilen anaç mersin balıklarının yumurtalarının sağımı gerçekleştirildi. Üretilen yavru balıkların havyar üretimi ve neslin devamı amacıyla Karadeniz’e salınacağı bildirildi.

Tesiste yapay dölleme yöntemiyle çoğaltılan mersin balıkları, havuzlarda büyütüldükten sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Bu kapsamda geçen yıl üretilen yaklaşık 8 bin mersin balığının Karadeniz ile buluşması için geri sayım başladı. Bu yılki dağıtımla birlikte Karadeniz’e bırakılan toplam mersin balığı sayısının 30 bine ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Havyarı “siyah inci” olarak adlandırılan ve kilosu yaklaşık 2 bin dolardan satılan mersin balıkları, doğaya bırakılmadan önce takip edilebilmeleri amacıyla çipleniyor. Çip sayesinde balıkların Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerde yakalanması durumunda yetkililerle iletişim kurulabiliyor. Sağım işlemine Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ile Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ve kurum görevlileri katıldı.

“8 BİN BALIK KARADENİZ’E BIRAKILACAK”

Mersin balığının değerli bir tür olduğunu vurgulayan Vali Önder Bakan, “Suluova ilçemizde Tarım ve Orman Bakanlığımızın balık üretme istasyonunda mersin balıklarının yumurtalarının sağımı için bir araya geldik. Bu balıklar geçen yıl sağımı yapılan balıklar. Bu yıl yaklaşık 8 bin adeti Karadeniz’e bırakılacak. Bu yıl da anaç balıkların sağımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 750 ila 800 anaç balığımızın sağım işlemleri yapılıyor. Önümüzdeki yıl bu yavrular yetişecek ve tekrar Karadeniz’in soğuk sularına bırakacağız” dedi.

Mersin balığının neslinin korunması için önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Vali Bakan, “Karadeniz’e bırakılmadan önce balıkların üzerine telefon numarası bulunan çip takılıyor. Bulgaristan, Romanya gibi Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerde yakalandığında irtibat kurulabiliyor. Bu konuda bilinçli balıkçılar oldukça duyarlı davranıyor” diye konuştu.