Fransa’ya bağlı denizaşırı bir bölge olan Guadeloupe’ta yapılan örnekleme çalışmaları sırasında, bilim insanları şimdiye dek kayda geçen en büyük bakteri türlerinden birini tespit etti. Yaklaşık 1 santimetreye kadar uzayabilen bu tek hücreli canlı, alışılmış bakteri boyutlarının çok ötesinde bulunuyor ve mikroskop kullanılmadan dahi görülebiliyor.

Bu sıra dışı keşif, 2009 yılında bir bataklıktan alınan tortu örneklerinin incelenmesi sırasında gerçekleşti. O dönem Antiller Üniversitesi’nde deniz biyolojisi profesörü olan Olivier Gros, örnekler arasında soluk renkli, kirpiği andıran ipliksi yapılar fark etti. İlk aşamada bu yapıların, bir yüzeye tutunmuş lifler ya da bitkisel kalıntılar olabileceği düşünüldü.

İLK AŞAMADA BAKTERİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEDİ

Canlıların alışılmış bakterilere kıyasla olağanüstü büyüklükte olması, araştırmacıların başlangıçta bunların çekirdekli (ökaryot) bir organizma olabileceğini varsaymasına neden oldu. Ancak yapılan ayrıntılı analizler, bu yapıların tek hücreli bir bakteri olduğunu ortaya koydu.

Keşfin ardından sürdürülen araştırmaların sonuçları 2022 yılında kamuoyuyla paylaşıldı ve tür, “dünyanın bilinen en büyük bakterisi” olarak tanımlandı. Thiomargarita magnifica adı verilen bu bakteri, sıradan bakterilere kıyasla son derece sıra dışı boyutlara sahip.

Çalışmanın yazarlarından Jean-Marie Volland, bu bakterinin çoğu bakteri türünden yaklaşık 5.000 kat daha büyük olabildiğini belirterek durumu şu benzetmeyle açıkladı: “Bir insanın, Everest Dağı kadar uzun başka bir insanla karşılaşması gibi.”

Bilim dünyasında bakterilerin genellikle mikrometre ölçeğinde olduğu, “dev bakteri” olarak anılan türlerin bile çoğu zaman birkaç yüz mikrometreyle sınırlı kaldığı biliniyor. T. magnifica ise bu sınırları aşarak bakterilerin ulaşabileceği maksimum boyutlara dair kabulleri sorgulatıyor.

İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURMUYOR

İnsan vücudunun zaten çok sayıda mikroorganizmayla etkileşim hâlinde olduğu bilinse de, bu bakterinin insanlarda hastalığa yol açtığına dair herhangi bir bulgu bulunmuyor. Bu nedenle bataklık gibi doğal ortamlarda karşılaşılsa bile insan sağlığı açısından bir patojen olarak değerlendirilmediği ifade ediliyor.

Keşfin yapıldığı bataklık alanın, mangrov ekosistemleriyle bağlantılı olabileceği de vurgulanıyor. Mangrovlar ve benzeri sulak alanlar, karbon depolama kapasiteleri nedeniyle iklim dengesi açısından büyük önem taşıyor.

Araştırmacılar, kükürt oksitleme ve karbon döngüsüyle ilişkili süreçlerde rol oynayabilen bu denli büyük bir bakterinin ekosistemdeki işlevinin anlaşılmasının, çevre bilimleri ve iklim araştırmaları açısından yeni kapılar aralayabileceğini düşünüyor.