Küresel çip pazarında TSMC'nin ardından en büyük oyunculardan biri olan Samsung, foundry (fason çip üretimi) birimindeki fiyatlandırma politikasını güncelledi. Şirketin özellikle yapay zekâ işlemcilerinde kullanılan 4 nanometre (SF4) üretim sürecinde Çin ve ABD merkezli müşteriler için fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 10 ila 15 oranında yükseldi. Tayvanlı müşterilere uygulanan zam oranı yüzde 5 ile 10 arasında kalırken; 5 nanometre (SF5) wafer fiyatları yüzde 10-15, daha eski bir teknoloji olan 8 nanometre üretim maliyetleri ise yaklaşık yüzde 10 oranında artırıldı.

DEV MARKALARIN MALİYETİ YÜKSELECEK

Samsung'un üretim hattını kullanan veya anlaşma zemininde olan teknoloji devleri arasında Apple, Tesla, Nvidia, Broadcom ve Google gibi küresel markalar yer alıyor. Temmuz ayında Broadcom ile yapay zekâ çiplerine yönelik yeni bir ortaklık kuran ve Nvidia için yeni nesil çıkarım işlemcileri üretmeye hazırlanan şirket, müşterilerinden gelen yoğun talebi karşılamakta zorlanıyor. Gelişmiş çip döküm maliyetlerindeki bu artışın, nihai tüketiciye sunulan teknolojik ürünlerin satış fiyatlarına doğrudan yansıyacağı öngörülüyor.

ZAMLARIN ARKASINDA KAPASİTE VE KÂRLILIK HEDEFİ VAR

Kapasitesinin önemli bir bölümünü Çin ve ABD'den gelen yoğun talebe ayıran Samsung, bir yandan da kendi cihazları için üretim hacmini korumaya çalışıyor. Uzun süredir zarar eden foundry birimini yeniden kârlı hale getirmeyi amaçlayan şirket, bu zam hamlesiyle döküm iş kolunu 2027 yılı itibarıyla artıya geçirmeyi planlıyor. Counterpoint Research verilerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde küresel döküm gelirlerinin yüzde 70'inden fazlasını pazar lideri TSMC elde ederken, Samsung'un payı yüzde 7 seviyesinde gerçekleşti.