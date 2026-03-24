Nil Erkoçlar olarak tanınan ve cinsiyet geçişi sonrasında adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştiren oyuncu, bu süreçte oldukça zor günler yaşamıştı. Özel hayatını gizli tutmak isteyen Erkoçlar, Erol Köse’nin paylaşımları nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşamış ve bir süre oyunculuk kariyerine devam edememişti.

Erol Köse, oyuncunun kişisel yaşamını ifşa etmesiyle tepki çekmişti. Köse’nin ölümünün ardından sessizliğini bozan Rüzgar Erkoçlar, şu ifadeleri paylaştı:

“BEN 14 SENEDİR NE ÇEKTİM”

Erkoçlar, paylaşımında şunları dile getirdi:

"Yakın çevrem arıyor, 'duydun mu?' diye soruyorlar... Karma unutulduğunda gelir derler ya. İnsan o anlık nefsine yenilip 'oh' der diye bazen karşı tarafa kişinin kötü olduğunu göstermezmiş. Ben 'oh' diyemedim çünkü ölüm en nihayetinde ölüm. Çok zorlandım, ama hakkım helal olsun dedim. Sonuçta yaradanla onun arasında bir durum. Üç ay evden çıkamadım, o an düşündüm ki '14 senedir ne çektim be', öyle zamanlar oldu ki çalışamadım bile, iki prim yapacaklar diye. Ama neyse, dünya malı dünyada kalır; giderken insanlara nasıl bir iz bıraktığınızla hatırlanırsınız."