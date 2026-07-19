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Kaynak: AA

İngiltere’de haklarında insan kaçakçılığı, tecavüz ve cinsel istismar gibi pek çok suçlama bulunan ABD’li sosyal medya fenomenleri Andrew Tate ve Tristan Tate kardeşler, ABD’nin Florida eyaletinde gözaltına alındı.

CBS News'in aktardığına göre, ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü, Andrew ve Tristan Tate'in Florida'da ABD ile İngiltere arasındaki iade anlaşmaları ve kolluk kuvvetleri işbirliği çerçevesinde Miami'de gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık bünyesindeki federal kolluk kuvveti sözcüsü Brady McCarron ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gözaltı kararına ilişkin yakalama emrinin gizli olduğunu söyledi ve suçlamalara ilişkin ayrıntı vermedi.

19 FARKLI SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA!

İngiltere'de 39 yaşındaki Andrew Tate hakkında 7 tecavüz, cinsel istismar amacıyla insan kaçakçılığını organize etmek veya kolaylaştırmakla ilgili 3 suçlama, kasten yaralamaya ilişkin 3 suçlama ile çocuk istismarı görüntüleriyle bağlantılı 19 suçlama yöneltilmişti.



Tristan Tate (38) ise 1 cinsel saldırı, 2 tecavüz ve cinsel istismar amacıyla insan kaçakçılığını organize etmek veya kolaylaştırmakla ilgili olmak üzere 3 suçlamayla karşı karşıya.

Çifte ABD ve İngiltere vatandaşlığı bulunan Andrew ile Tristan Tate, 2016'da Romanya'ya taşınmış, 2022'de insan ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında burada gözaltına alınmışlardı.