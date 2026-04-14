Aile içi tartışmanın sonu cinayetle sonuçlandı. Tartıştığı eşini kafasından vurarak öldürdü.

İddiaya göre, 36 yaşındaki Mevlüt K., 32 yaşındaki eşi Fatma K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt K., tabancayla karısını başından vurup kaçtı. Komşularının silah sesini duyması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fatma K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin kaçan Mevlüt K.’yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.