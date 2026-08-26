Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Çinliler 'Ölümsüzlük meyvesi' diyor: Eylül ayında hasat eden paraya para demeyecek

Çinliler 'Ölümsüzlük meyvesi' diyor: Eylül ayında hasat eden paraya para demeyecek

Eylül ayına sayılı günler kala Türkiye'de şifa ve kazanç mesaisi başladı. Asya pazarının almak için sıraya girdiği "ölümsüzlük meyvesini" bu ay bahçeden toplayanlar servet kazanacak.

Kaynak: Diğer
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Çinliler 'Ölümsüzlük meyvesi' diyor: Eylül ayında hasat eden paraya para demeyecek - Resim: 1

Geleneksel tıbbın en değerli kaynaklarından biri olan hünnap, Türkiye'deki kaliteli üretimiyle küresel pazarın bir numaralı odağı oldu.

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Çinliler 'Ölümsüzlük meyvesi' diyor: Eylül ayında hasat eden paraya para demeyecek - Resim: 2

Eylül ayı itibarıyla olgunlaşan ve toplanmaya başlanan bu lezzetli ürün, yüksek C vitamini, lif ve mineral değerleriyle Asya ülkeleri başta olmak üzere yurt dışından çok büyük bir bir talep görüyor.

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Çinliler 'Ölümsüzlük meyvesi' diyor: Eylül ayında hasat eden paraya para demeyecek - Resim: 3

Bahçelerde başlayan bu heyecanlı Eylül üretimi, ihracat dopingiyle üreticinin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.

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Çinliler 'Ölümsüzlük meyvesi' diyor: Eylül ayında hasat eden paraya para demeyecek - Resim: 4

NEDEN 'ÖLÜMSÜZLÜK MEYVESİ' OLARAK ANILIYOR?

Meyve bu unvanı kesinlikle hakediyor.

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Çinliler 'Ölümsüzlük meyvesi' diyor: Eylül ayında hasat eden paraya para demeyecek - Resim: 5

Sözcü'de yer alan habere göre, içerdiği ultra yüksek antioksidanlar sayesinde hücre yenilenmesini maksimum düzeyde destekleyen hünnap, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanma etkilerini geciktiriyor.

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Çinliler 'Ölümsüzlük meyvesi' diyor: Eylül ayında hasat eden paraya para demeyecek - Resim: 6

Aynı zamanda sindirimi düzenliyor, stresi azaltıyor ve uyku kalitesini artırıyor.

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Çinliler 'Ölümsüzlük meyvesi' diyor: Eylül ayında hasat eden paraya para demeyecek - Resim: 7

Kolesterol seviyelerinin düzenlenmesinde rol oynayarak kalp hastalıkları riskini azaltıyor.

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Çinliler 'Ölümsüzlük meyvesi' diyor: Eylül ayında hasat eden paraya para demeyecek - Resim: 8

NOT:

Hünnap son derece sağlıklı bir besin olsa da, doğal şeker (karbonhidrat) içerdiği için özellikle diyabet hastalarının porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketmesi öneriliyor...

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Çinliler 'Ölümsüzlük meyvesi' diyor: Eylül ayında hasat eden paraya para demeyecek - Resim: 9

Tam da Eylül ayında talebin zirve yaptığı bu kritik dönemde hünnap, hem taze hem de kurutulmuş haliyle pazarın en çok kazandıran ürünlerinden biri...

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