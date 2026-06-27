Kaynak: AA

Küresel sanayi devlerinin Türkiye’ye yönelik yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Kompresör üretiminde dünya liderleri arasında yer alan Çinli Kaishan Grup, yurt dışındaki üçüncü fabrikasını İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) törenle hizmete açtı.

Açılış törenine Kaishan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cao Kejian ve İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli’nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

HEDEF YILLIK 50 MİLYON DOLARLIK ÜRETİM

Törende konuşan Kaishan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cao Kejian, Türkiye pazarına 6 yıl önce jeotermal santral projeleriyle (Çanakkale ve Manisa) adım attıklarını hatırlatarak, Türkiye'deki yatırımlarını büyütmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni tesisin kapasitesi ve hedefleri hakkında kritik bilgiler paylaşan Kejian, şunları söyledi:

“Tesis, yaklaşık 20 bin metrekarelik arazi üzerinde, 13 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. Fabrikada hava kompresörlerinin ana ünite üretimi, montajı ve test süreçleri dahil uçtan uca üretim yapılacak. Tesis, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına yönelik ana üretim merkezlerinden biri olacak. Fabrika tam kapasiteyle çalışmaya başladığında yıllık yaklaşık 50 milyon dolarlık bir üretim değeri yaratılması hedefleniyor.”

"120 GENCİMİZE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"

Fabrikanın Genel Müdürü Sıla Güngötekin, üretimin tamamen ihracat odaklı kurgulandığının altını çizdi. İlk etapta 120 kişilik bir istihdam yaratacaklarını belirten Güngötekin, "Bu kadronun tamamı Türkiye'deki gençlerimizden oluşacak. Grup olarak Türkiye'ye inancımız tam, yeni yatırımlar için de çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜLKEMİZE TRANSFER OLUYOR"

Tesisin İzmir'e ve Türkiye ekonomisine katkılarını değerlendiren İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli ise, yatırım bedelinin 20 milyon doların üzerinde olduğunu açıkladı.

Bu yıl 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan ve 18 farklı ülkede faaliyet gösteren grubun İzmir'i seçmesinin tesadüf olmadığını belirten Sevimli, "Küresel ölçekte bu kadar köklü bir grubun rotasını İZBAŞ'a çevirmesi, bölgemizin uluslararası yatırımlar için ne kadar stratejik bir noktada olduğunu kanıtlıyor. Bu sadece bir fabrika değil; aynı zamanda yüksek teknolojinin, mühendislik kapasitesinin ve sürdürülebilir üretim anlayışının ülkemize transferi demektir" ifadelerini kullandı.