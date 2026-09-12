Küresel markaların üretim zincirinde giderek daha stratejik bir konuma yükselen Türkiye, yeni bir teknoloji yatırımına ev sahipliği yapıyor.
Çinliler Avcılar’da üs kuracak: Üretime geçecekler
Türkiye’nin geniş iç pazar potansiyeli ve yerli üretimi destekleyen teşvikleri, küresel teknoloji devlerini cezbetmeye devam ediyor. Çinli dev şirket Türkiye'de Avcılar'a geliyor.Kaynak: Diğer
Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberde; sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son dönemde Türkiye pazarındaki pazar payını hızla artıran Honor, cep telefonu üretimi için düğmeye bastı.
Üretim faaliyetlerinin, teknoloji sektörünün yakından tanıdığı Salcomp ortaklığıyla İstanbul Avcılar’daki tesiste gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Türkiye akıllı telefon pazarındaki iddiasını her geçen gün artıran Honor, 2025 yılı verilerine göre akıllı telefon kategorisinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 oranında büyüme kaydetti.
Aynı dönemde tablet satışlarını da ikiye katlayan şirket, Android tablet pazarında ilk üç marka arasına girme başarısı gösterdi.
Markanın Türkiye vizyonu yalnızca akıllı telefon satışıyla sınırlı kalmıyor. Akıllı telefon, tablet, giyilebilir teknoloji (akıllı saat) ve diğer bağlantılı cihazları kapsayan entegre bir ekosistem yaratmayı hedefleyen şirket, her bütçeye ve fiyat segmentine uygun modelleriyle Türk tüketicisine ulaşmayı sürdürüyor.
Küresel arenada katlanabilir cihaz pazarında yakaladığı ivmeyi Türkiye'ye de yansıtmak isteyen Honor, özellikle üst segment modellere ağırlık veriyor.
Türkiye'yi en stratejik pazarlarından biri olarak konumlandıran marka, amiral gemisi "Magic" serisiyle premium kullanıcılara ulaşırken, orta segmentte ise 400 ve X serileriyle daha geniş tüketici kitlelerini hedefliyor.
Türkiye'nin bölgesel ihracat potansiyeli, dinamik iç pazarı ve yerli üretimi teşvik eden yasal düzenlemeleri, başta Çinli şirketler olmak üzere yabancı sermayenin rotasını Türkiye'ye çevirmesini sağladı.
Mevcut tabloda Türkiye; akıllı telefon üretiminde küresel bir üs konumuna gelmiş durumda. Xiaomi İstanbul Avcılar'da, OPPO (AGM Teknoloji iş birliğiyle) Tuzla'da, vivo ise Kocaeli Gebze'de üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu devlerin yanı sıra Samsung, TECNO, TCL ve OMIX gibi markalar da kendi tesislerinde veya yerel üretim ortaklıkları kurarak "Made in Türkiye" etiketli cihazları pazara sunuyor. Honor'un da bu zincire dahil olmasıyla birlikte, Türkiye'nin teknoloji üretimindeki bölgesel gücü bir adım daha ileriye taşınmış oldu.