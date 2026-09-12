Çinliler Avcılar’da üs kuracak: Üretime geçecekler

Mevcut tabloda Türkiye; akıllı telefon üretiminde küresel bir üs konumuna gelmiş durumda. Xiaomi İstanbul Avcılar'da, OPPO (AGM Teknoloji iş birliğiyle) Tuzla'da, vivo ise Kocaeli Gebze'de üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu devlerin yanı sıra Samsung, TECNO, TCL ve OMIX gibi markalar da kendi tesislerinde veya yerel üretim ortaklıkları kurarak "Made in Türkiye" etiketli cihazları pazara sunuyor. Honor'un da bu zincire dahil olmasıyla birlikte, Türkiye'nin teknoloji üretimindeki bölgesel gücü bir adım daha ileriye taşınmış oldu.