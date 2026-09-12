Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Çinliler Avcılar’da üs kuracak: Üretime geçecekler

Çinliler Avcılar’da üs kuracak: Üretime geçecekler

Türkiye’nin geniş iç pazar potansiyeli ve yerli üretimi destekleyen teşvikleri, küresel teknoloji devlerini cezbetmeye devam ediyor. Çinli dev şirket Türkiye'de Avcılar'a geliyor.

Kaynak: Diğer
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Çinliler Avcılar’da üs kuracak: Üretime geçecekler - Resim: 1

Küresel markaların üretim zincirinde giderek daha stratejik bir konuma yükselen Türkiye, yeni bir teknoloji yatırımına ev sahipliği yapıyor.

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Çinliler Avcılar’da üs kuracak: Üretime geçecekler - Resim: 2

Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberde; sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son dönemde Türkiye pazarındaki pazar payını hızla artıran Honor, cep telefonu üretimi için düğmeye bastı.

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Çinliler Avcılar’da üs kuracak: Üretime geçecekler - Resim: 3

Üretim faaliyetlerinin, teknoloji sektörünün yakından tanıdığı Salcomp ortaklığıyla İstanbul Avcılar’daki tesiste gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Çinliler Avcılar’da üs kuracak: Üretime geçecekler - Resim: 4

Türkiye akıllı telefon pazarındaki iddiasını her geçen gün artıran Honor, 2025 yılı verilerine göre akıllı telefon kategorisinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 oranında büyüme kaydetti.

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Çinliler Avcılar’da üs kuracak: Üretime geçecekler - Resim: 5

Aynı dönemde tablet satışlarını da ikiye katlayan şirket, Android tablet pazarında ilk üç marka arasına girme başarısı gösterdi.

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Çinliler Avcılar’da üs kuracak: Üretime geçecekler - Resim: 6

Markanın Türkiye vizyonu yalnızca akıllı telefon satışıyla sınırlı kalmıyor. Akıllı telefon, tablet, giyilebilir teknoloji (akıllı saat) ve diğer bağlantılı cihazları kapsayan entegre bir ekosistem yaratmayı hedefleyen şirket, her bütçeye ve fiyat segmentine uygun modelleriyle Türk tüketicisine ulaşmayı sürdürüyor.

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Çinliler Avcılar’da üs kuracak: Üretime geçecekler - Resim: 7

Küresel arenada katlanabilir cihaz pazarında yakaladığı ivmeyi Türkiye'ye de yansıtmak isteyen Honor, özellikle üst segment modellere ağırlık veriyor.

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Çinliler Avcılar’da üs kuracak: Üretime geçecekler - Resim: 8

Türkiye'yi en stratejik pazarlarından biri olarak konumlandıran marka, amiral gemisi "Magic" serisiyle premium kullanıcılara ulaşırken, orta segmentte ise 400 ve X serileriyle daha geniş tüketici kitlelerini hedefliyor.

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Çinliler Avcılar’da üs kuracak: Üretime geçecekler - Resim: 9

Türkiye'nin bölgesel ihracat potansiyeli, dinamik iç pazarı ve yerli üretimi teşvik eden yasal düzenlemeleri, başta Çinli şirketler olmak üzere yabancı sermayenin rotasını Türkiye'ye çevirmesini sağladı.

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Çinliler Avcılar’da üs kuracak: Üretime geçecekler - Resim: 10

Mevcut tabloda Türkiye; akıllı telefon üretiminde küresel bir üs konumuna gelmiş durumda. Xiaomi İstanbul Avcılar'da, OPPO (AGM Teknoloji iş birliğiyle) Tuzla'da, vivo ise Kocaeli Gebze'de üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu devlerin yanı sıra Samsung, TECNO, TCL ve OMIX gibi markalar da kendi tesislerinde veya yerel üretim ortaklıkları kurarak "Made in Türkiye" etiketli cihazları pazara sunuyor. Honor'un da bu zincire dahil olmasıyla birlikte, Türkiye'nin teknoloji üretimindeki bölgesel gücü bir adım daha ileriye taşınmış oldu.

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