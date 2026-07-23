Küresel otomotiv sektöründe yapay zeka odaklı otonom sürüş yarışı hız kazanırken Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, en büyük pazarı konumundaki Çin'de stratejik bir adım attı. Şirket, yapay zeka alanında uzmanlaşan Horizon Robotics ile mevcut ortaklık kapsamını genişleterek kendi Seviye 3 otonom sürüş teknolojilerini geliştireceğini duyurdu.
Çinli yapay zeka devi Horizon Robotics’le anlaştı: Volkswagen’de sürücüsüz araç devrimi
Volkswagen, Çinli yapay zeka şirketi Horizon Robotics ile iş birliğini büyüterek Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi üreteceğini bildirdi. 2027’de seri üretime geçmesi hedeflenen sistem, otomotivde sürücüsüz araç dönemini yeni bir boyuta taşıyacak.Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen'in yazılım kanadı Cariad vasıtasıyla hayata geçirilen Carizon ortaklığı, söz konusu Seviye 3 otonom sürüş sistemini 2027 yılının ikinci yarısında seri üretime uygun hale getirmeyi amaçlıyor.
Geliştirilen Seviye 3 (L3) teknolojisi sayesinde araç; otoyol kullanımı veya yoğun trafik gibi belirli şartlar altında sürüş sorumluluğunu bünyesine alıyor. Sürücülerin seyrüsefer esnasında trafiği aralıksız takip etme zorunluluğu ortadan kalkarken, sistemden uyarı geldiğinde direksiyon hakimiyetini yeniden üstlenmeleri bekleniyor.
Söz konusu altyapı, ilerleyen süreçte insan müdahalesini tamamen ortadan kaldıran Seviye 4 (L4) otonom sistemlere zemin hazırlayacak biçimde kurgulanıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Volkswagen Group CEO'su Oliver Blume, Çin'in yazılım, yapay zeka ve otonom sürüş alanlarında kendileri adına en hayati teknoloji merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.
Ortaklık çerçevesinde tasarlanan yazılım ve yapay zeka çözümleri, markanın Çin pazarına özel tasarladığı yeni platformu (CSP) ile CEA 2.0 (China Electronic Architecture) elektronik mimarisine uyarlanacak.
Bununla birlikte Carizon, sensör verilerini anlık işleme tabi tutmak amacıyla 500 ila 700 TOPS işlem kapasitesine sahip kendi donanım çipini (SoC) imal edecek. Kendi çipi hazır olana dek şirket, 2026 yılı itibarıyla araçlarında Seviye 2++ sistemlerini dış kaynaklı çipler vasıtasıyla sunmaya başlayacak.
Geçtiğimiz ay Alman tedarikçi Bosch ile yürüttüğü üst düzey otonom sürüş projesini noktalayan Volkswagen'in, Seviye 3 teknolojisini dünya geneline yaymak amacıyla İngiltere merkezli yapay zeka firması Wayve ile temas halinde olduğu aktarılıyor.
Çinli otomotiv markalarının otonom sistemlerdeki hızlı büyümesi karşısında pazar gücünü muhafaza etmek isteyen Volkswagen, Çin merkezli geliştirdiği bu yapay zeka altyapısını yasal düzenlemelerin elverdiği diğer küresel pazarlara da taşımayı hedefliyor.
(Donanımhaber)