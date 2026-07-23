Çinli yapay zeka devi Horizon Robotics’le anlaştı: Volkswagen’de sürücüsüz araç devrimi

Küresel otomotiv sektöründe yapay zeka odaklı otonom sürüş yarışı hız kazanırken Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, en büyük pazarı konumundaki Çin'de stratejik bir adım attı. Şirket, yapay zeka alanında uzmanlaşan Horizon Robotics ile mevcut ortaklık kapsamını genişleterek kendi Seviye 3 otonom sürüş teknolojilerini geliştireceğini duyurdu.