Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Çinli üreticinin aracı 12 saatte rekor kırdı: Tasarımı Range Rover’a benziyor

Çinli üreticinin aracı 12 saatte rekor kırdı: Tasarımı Range Rover’a benziyor

Çinli otomobil üreticisi XPeng'in lüks segmente hitap eden GX adlı SUV oldukça ilgi çekti. Tasarım olarak Range Rover Sport'un adeta bir kopyası olarak nitelendirilen araç kendi pazarında rekor bir başlangıc yaptı. Piyasaya sürülmesinin ardından geçen ilk 12 saat içinde 24.863 sipariş aldı.

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Çinli üreticinin aracı 12 saatte rekor kırdı: Tasarımı Range Rover’a benziyor - Resim: 1

XPeng GX giriş kısmında da bahsettiğimiz üzere dış görünüşünden iç mekan detaylarına kadar İngiliz lüks SUV ikonu Range Rover Sport ile büyük benzerlikler taşıyor.

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Çinli üreticinin aracı 12 saatte rekor kırdı: Tasarımı Range Rover’a benziyor - Resim: 2

Aracın genel silüeti, far tasarımı, gizli kapı kolları ve hatta tamponları Range Rover'ın tasarım dilini neredeyse birebir yansıtıyor.

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Çinli üreticinin aracı 12 saatte rekor kırdı: Tasarımı Range Rover’a benziyor - Resim: 3

Bu benzerlik sadece dış görünümle sınırlı değil. Kokpit yapısı ve bilgi-eğlence sisteminin yerleşimi bile Range Rover modellerini hatırlatacak bir karakterde.

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Çinli üreticinin aracı 12 saatte rekor kırdı: Tasarımı Range Rover’a benziyor - Resim: 4

Görsel benzerlik seviyesi yüksek olsa da kaputun alındaki durum oldukça farklı. Xpeng GX hem saf elektrikli (BEV) hem de menzil uzatıcılı (EREV) güç aktarma sistemiyle sunuluyor.

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Çinli üreticinin aracı 12 saatte rekor kırdı: Tasarımı Range Rover’a benziyor - Resim: 5

Tamamen elektrikli versiyonu CLTC döngüsüne göre 750 km'ye kadar menzil sunarken, EREV versiyonunda bu değer 1.585 km'ye kadar çıkıyor.

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Çinli üreticinin aracı 12 saatte rekor kırdı: Tasarımı Range Rover’a benziyor - Resim: 6

XPeng GX, 367 ile 585 beygir gücü arasında değişen motor seçeneklerine sahip. Batarya kapasitelerini ise 63.3 kWh (EREV), 91.9 kWh ve 110 kWh (BEV) olarak sıralanabilir.

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Çinli üreticinin aracı 12 saatte rekor kırdı: Tasarımı Range Rover’a benziyor - Resim: 7

20 Mayıs'ta resmi olarak üretime giren araç 36.000 euro'dan başlayan rekabetçi fiyatıyla sadece Çin'de değil uluslararası alanda da ilgi görüyor.

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Çinli üreticinin aracı 12 saatte rekor kırdı: Tasarımı Range Rover’a benziyor - Resim: 8

Özellikle Körfez ülkelerinden 1.000'den fazla resmi satın alma talebi gelmiş. Ancak fikri mülkiyet hakları ve tasarım benzerliğiyle ilgili bariz yasal engeller nedeniyle bu modelin Avrupa pazarına girmesi beklenmiyor.

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Kaynak: Haber Merkezi
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