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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra gastronomi mirasını da uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor. Festival kapsamında Çanakkale’yi ziyaret eden Çinli turistler, Troya ve Assos gibi önemli rotaların ardından bölgenin zeytin ve zeytinyağı kültürünü keşfetmek için Adatepe’deki Lezzet Noktalarını ziyaret etti.

Çinli turistlerin seyahatlerinin ikinci gününde gerçekleştirdiği zeytinyağı fabrikası ziyareti, gezinin dikkat çeken duraklarından biri oldu. Ziyaretçiler, zeytinin üretimden sofraya uzanan yolculuğu hakkında bilgi alırken farklı özelliklere sahip zeytinyağlarını da tatma fırsatı buldu.

ZEYTİNYAĞI TADIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ziyaret sırasında gerçekleştirilen zeytinyağı tadımı, Çinli turistlerin en çok ilgi gösterdiği deneyimlerden biri oldu. Turistler, farklı aromalara sahip zeytinyağlarını karşılaştırırken ürünlerin tazeliği ve yemeklerdeki kullanımına ilişkin bilgiler edindi.

Zeytinyağını yalnızca yemeklerde kullanılan bir ürün olarak değil, başlı başına bir gastronomi deneyimi olarak keşfeden ziyaretçiler, bölgenin köklü zeytin kültürünü de yakından tanıdı.

Grup içerisinde yer alan Çinli bir turist, Türk yemeklerini ve özellikle zeytinyağını çok sevdiğini belirterek, Çanakkale ziyaretinden duyduğu memnuniyeti anlattı.

Turist, “Türkiye’de grup olarak seyahat eden Çinli turistleriz. Çanakkale’ye yeni geldik ve bugün seyahatimizin ikinci günü. Burada olmaktan ve zeytin hakkında yeni şeyler öğrenmekten çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Türk yemeklerinin sağlıklı ve doğal göründüğünü söyleyen turist, zeytinyağını ekmek ve yemeklerle birlikte tüketmenin kendileri için adeta bir sabah ritüeline dönüştüğünü belirtti. Zeytinyağının yemeklere daha lezzetli ve aromatik bir tat kattığını da dile getirdi.

Ege ve Marmara’nın kesiştiği konumuyla farklı tarımsal ve gastronomik değerleri bir arada barındıran Çanakkale, zeytin ve zeytinyağının yanı sıra Ezine peyniri, deniz ürünleri, yöresel otları, bağcılık kültürü ve yerel üzüm çeşitleriyle de öne çıkıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Türkiye’nin gastronomi ve kültür turizmi potansiyelini uluslararası alanda tanıtmaya yönelik çalışmaları kapsamında, ziyaretçilerin yerel üretim kültürünü yerinde deneyimleyebileceği rotalar da turizm deneyiminin önemli parçaları arasında bulunuyor.

Kaz Dağları ve Edremit Körfezi çevresindeki zeytinliklerden elde edilen zeytinyağları, bölgenin köklü üretim kültürünün önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Çanakkale’ye gelen Çinli turistler de fabrika gezileri ve tadımlar sayesinde bu üretim kültürünü yerinde deneyimleme imkanı buluyor.

Troya’dan Assos’a, Bozcaada’dan Kaz Dağları’na uzanan turizm rotalarıyla dikkat çeken Çanakkale, sahip olduğu zeytinlikler, bağlar ve yerel ürünlerle gastronomi turizminde de öne çıkıyor.

Çinli ziyaretçilerin zeytinyağına gösterdiği yoğun ilgi, kentin tarihi ve kültürel turizm rotalarının gastronomi deneyimleriyle desteklenmesinin uluslararası ziyaretçiler açısından önemini ortaya koydu.

Bu deneyimin önemli duraklarından biri de Adatepe Zeytinyağı Müzesi oldu. Tarihi bir zeytinyağı fabrikasının üretim mirasını yaşatan müzede ziyaretçiler, bölgenin zeytin kültürü ve geleneksel üretim yöntemleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Zeytinyağı tadımıyla kültür ve gastronomiyi bir araya getiren Adatepe, Çanakkale’ye gelen yabancı turistler için bölgenin yerel üretim kültürünü yakından tanıyabilecekleri dikkat çekici duraklardan biri olarak öne çıktı.