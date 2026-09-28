Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir

Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir

ABD’nin Çinli otomobil üreticilerine yönelik kısıtlamaları sürerken Meksika’daki bir fabrika, BYD ve Geely’nin ilgisini çekti. 230 bin araçlık üretim kapasitesine sahip tesisin Çinli bir şirkete satılması, ABD pazarına erişim tartışmalarını yeniden gündeme getirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi
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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 1

Çinli otomotiv devleri BYD ve Geely, Meksika’da satışa çıkarılan büyük ölçekli bir üretim tesisinin alıcıları arasında öne çıktı.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 2

Mercedes-Benz ile Nissan’ın ortak girişimi COMPAS tarafından işletilen fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 230 bin araç seviyesinde bulunuyor.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 3

Aguascalientes kentindeki tesisin geçmişi 2017 yılına uzanıyor. Mercedes-Benz ve Nissan, ABD pazarına yönelik üretim gerçekleştirmek amacıyla fabrikaya 1 milyar dolarlık yatırım yaptı.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 4

Fabrikada Mercedes-Benz’in A ve GLB modellerinin yanı sıra Nissan’ın premium markası Infiniti için de üretim gerçekleştirildi.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 5

Nissan’ın yaşadığı darboğaz ve sonrasında uygulamaya koyduğu yeniden yapılanma planı ise tesisteki üretimin durmasına yol açtı. Fabrikada üretilen son model Mercedes-Benz GLB oldu.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 6

Üretimin sona ermesinin ardından tesis satışa çıkarıldı. Fabrikayla ilgilenen şirketlerin sayısının başlangıçta dokuz olduğu belirtildi.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 7

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre BYD, Geely ve Vietnam merkezli VinFast, satın alma sürecinde öne çıkan şirketler arasında yer aldı.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 8

Fabrikanın kime satılacağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak tesisin BYD veya Geely tarafından alınması, Çinli üreticiler açısından önemli bir avantaj sağlayabilir.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 9

Böyle bir satın alma, şirketlerden birinin Kuzey Amerika’da geniş çaplı üretime geçmek için sıfırdan fabrika yatırımı yapmasına gerek bırakmayacak.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 10

Tesisin konumu da sürecin önemli unsurlarından biri. Fabrika, ABD sınırının hemen güneyindeki Meksika’da bulunuyor.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 11

Öte yandan Meksika’da fabrika sahibi olmak, Çinli otomobil şirketlerinin ABD pazarına herhangi bir engelle karşılaşmadan girebilmesi anlamına gelmiyor.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 12

Washington yönetimi, Çinli otomobillere yüksek gümrük vergileri uygulamanın yanı sıra Çin ile bağlantılı araç teknolojilerine ilişkin çeşitli sınırlamalar getiriyor.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 13

Çinli üreticilerin Meksika gibi üçüncü ülkelerde üretim gerçekleştirip bu yolla ABD pazarına ulaşması ihtimali de Washington’da uzun süredir gündemde.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 14

ABD otomotiv sektöründeki kuruluşlar ise Çinli şirketlere yönelik mevcut engellerin kaldırılmamasından yana tavır ortaya koyuyor.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 15

Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Washington’daki görüşmesi öncesinde ABD otomotiv sektörünün altı büyük kuruluşu Beyaz Saray’a ortak bir mektup gönderdi.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 16

Otomobil üreticileri, tedarikçiler ve bayileri temsil eden kuruluşlar, Çinli üreticilerin ABD pazarına girişini sınırlayan uygulamaların devam etmesini talep etti.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 17

Söz konusu kuruluşların itirazları, Çin’den ABD’ye otomobil gönderilmesiyle sınırlı kalmadı.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 18

Çinli şirketlerin doğrudan ABD topraklarında üretim yaparak pazara yerleşmesine de karşı çıkan sektör temsilcileri, bu durumun Amerikan otomotiv endüstrisi bakımından uzun vadeli risk taşıdığını savundu.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 19

Çinli üreticilerin ABD pazarına girmesi halinde ortaya çıkabilecek tabloya ilişkin bir tahmin de Mobility Global’den geldi.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 20

Kuruluşun öngörüsüne göre Çinli otomobil şirketlerinin ABD’de gerçekleştireceği yıllık satışlar 2038’de 1,7 milyon araca ulaşabilir.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 21

Bu seviyeye ulaşılması halinde Çinli markaların ABD’deki yeni otomobil satışlarından yaklaşık yüzde 11 pay alabileceği hesaplanıyor.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 22

Trump’ın Çinli otomobil üreticilerine yönelik yaklaşımı ise tamamen kapıları kapatma şeklinde değil.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 23

Trump, Çinli şirketlerin ABD’de fabrika kurması ve Amerikalı işçi çalıştırması koşuluyla yatırımlara açık olabileceğini ifade etti.

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Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir - Resim: 24

Trump daha önce Çinli otomobil üreticilerinin Meksika’da araç üretip ABD’ye göndermesine ise karşı çıktığını açıklamıştı.

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