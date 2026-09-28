Çinli otomotiv devleri BYD ve Geely, Meksika’da satışa çıkarılan büyük ölçekli bir üretim tesisinin alıcıları arasında öne çıktı.
Çinli şirketlerin gözü o ülkede: ABD’ye giriş kapısı olabilir
ABD’nin Çinli otomobil üreticilerine yönelik kısıtlamaları sürerken Meksika’daki bir fabrika, BYD ve Geely’nin ilgisini çekti. 230 bin araçlık üretim kapasitesine sahip tesisin Çinli bir şirkete satılması, ABD pazarına erişim tartışmalarını yeniden gündeme getirebilir.Kaynak: Haber Merkezi
Mercedes-Benz ile Nissan’ın ortak girişimi COMPAS tarafından işletilen fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 230 bin araç seviyesinde bulunuyor.
Aguascalientes kentindeki tesisin geçmişi 2017 yılına uzanıyor. Mercedes-Benz ve Nissan, ABD pazarına yönelik üretim gerçekleştirmek amacıyla fabrikaya 1 milyar dolarlık yatırım yaptı.
Fabrikada Mercedes-Benz’in A ve GLB modellerinin yanı sıra Nissan’ın premium markası Infiniti için de üretim gerçekleştirildi.
Nissan’ın yaşadığı darboğaz ve sonrasında uygulamaya koyduğu yeniden yapılanma planı ise tesisteki üretimin durmasına yol açtı. Fabrikada üretilen son model Mercedes-Benz GLB oldu.
Üretimin sona ermesinin ardından tesis satışa çıkarıldı. Fabrikayla ilgilenen şirketlerin sayısının başlangıçta dokuz olduğu belirtildi.
Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre BYD, Geely ve Vietnam merkezli VinFast, satın alma sürecinde öne çıkan şirketler arasında yer aldı.
Fabrikanın kime satılacağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak tesisin BYD veya Geely tarafından alınması, Çinli üreticiler açısından önemli bir avantaj sağlayabilir.
Böyle bir satın alma, şirketlerden birinin Kuzey Amerika’da geniş çaplı üretime geçmek için sıfırdan fabrika yatırımı yapmasına gerek bırakmayacak.
Tesisin konumu da sürecin önemli unsurlarından biri. Fabrika, ABD sınırının hemen güneyindeki Meksika’da bulunuyor.
Öte yandan Meksika’da fabrika sahibi olmak, Çinli otomobil şirketlerinin ABD pazarına herhangi bir engelle karşılaşmadan girebilmesi anlamına gelmiyor.
Washington yönetimi, Çinli otomobillere yüksek gümrük vergileri uygulamanın yanı sıra Çin ile bağlantılı araç teknolojilerine ilişkin çeşitli sınırlamalar getiriyor.
Çinli üreticilerin Meksika gibi üçüncü ülkelerde üretim gerçekleştirip bu yolla ABD pazarına ulaşması ihtimali de Washington’da uzun süredir gündemde.
ABD otomotiv sektöründeki kuruluşlar ise Çinli şirketlere yönelik mevcut engellerin kaldırılmamasından yana tavır ortaya koyuyor.
Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Washington’daki görüşmesi öncesinde ABD otomotiv sektörünün altı büyük kuruluşu Beyaz Saray’a ortak bir mektup gönderdi.
Otomobil üreticileri, tedarikçiler ve bayileri temsil eden kuruluşlar, Çinli üreticilerin ABD pazarına girişini sınırlayan uygulamaların devam etmesini talep etti.
Söz konusu kuruluşların itirazları, Çin’den ABD’ye otomobil gönderilmesiyle sınırlı kalmadı.
Çinli şirketlerin doğrudan ABD topraklarında üretim yaparak pazara yerleşmesine de karşı çıkan sektör temsilcileri, bu durumun Amerikan otomotiv endüstrisi bakımından uzun vadeli risk taşıdığını savundu.
Çinli üreticilerin ABD pazarına girmesi halinde ortaya çıkabilecek tabloya ilişkin bir tahmin de Mobility Global’den geldi.
Kuruluşun öngörüsüne göre Çinli otomobil şirketlerinin ABD’de gerçekleştireceği yıllık satışlar 2038’de 1,7 milyon araca ulaşabilir.
Bu seviyeye ulaşılması halinde Çinli markaların ABD’deki yeni otomobil satışlarından yaklaşık yüzde 11 pay alabileceği hesaplanıyor.
Trump’ın Çinli otomobil üreticilerine yönelik yaklaşımı ise tamamen kapıları kapatma şeklinde değil.
Trump, Çinli şirketlerin ABD’de fabrika kurması ve Amerikalı işçi çalıştırması koşuluyla yatırımlara açık olabileceğini ifade etti.
Trump daha önce Çinli otomobil üreticilerinin Meksika’da araç üretip ABD’ye göndermesine ise karşı çıktığını açıklamıştı.