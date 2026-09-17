Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı

Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı

Çinli otomotiv üreticisi, Avrupa’da üç otomobil montaj ve bir batarya fabrikası kurmayı planlıyor. Şirket ikinci üretim tesisi için Fransa ve İspanya’yı değerlendirirken, 1 milyar dolarlık Manisa yatırımında üretim başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 1

Çin merkezli otomotiv üreticisi BYD, Avrupa’daki üretim yapılanmasını genişletmeye hazırlanıyor.

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Şirketin uzun vadeli planları arasında Avrupa’da üç otomobil montaj tesisi ile bir batarya fabrikası bulunuyor.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 3

Türkiye’deki 1 milyar dolarlık Manisa yatırımı için yeni bir üretim takvimi ortaya konulmadı.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 4

BYD’nin Avrupa özel danışmanı Alfredo Altavilla, 16 Eylül’de Torino’da açıklama yaptı.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 5

Şirketin uzun vadede Avrupa’da üç araç montaj fabrikası ve bir batarya tesisine ihtiyaç duyacağını belirtti.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 6

Reuters’ın haberine göre BYD, Macaristan’daki ilk Avrupa fabrikasında üretime geçiş aşamasında bulunuyor.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 7

Şirketin ikinci üretim tesisinin kurulacağı yerin ise 2026 yılının sonuna kadar belirlenmesi planlanıyor.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 8

BYD’nin ikinci tesis için sıfırdan fabrika inşa etmek yerine hâlihazırda bulunan bir otomotiv fabrikasını satın alarak dönüştürme seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 9

Altavilla, Fransa ve İspanya’nın şirketin değerlendirdiği ülkeler arasında olduğunu açıkladı.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 10

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre BYD’nin Avrupa’daki üretim planında yaşanan değişiklikler, Türkiye’de Manisa’da kurulması planlanan tesisin durumunu yeniden gündeme getirdi.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 11

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında 8 Temmuz 2024’te imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye’ye yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanmıştı.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 12

Projede yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir tesis ile Ar-Ge merkezi kurulması ve 5 bine kadar doğrudan istihdam oluşturulması öngörülüyordu.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 13

Anlaşma kapsamında üretimin 2026 yılının sonunda başlaması hedeflenmişti.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 14

Bakanlığın o dönemde yaptığı açıklamada, BYD’nin Türkiye’de kuracağı tesis üzerinden Avrupa’daki tüketicilere ulaşmasının amaçlandığı belirtilmişti.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 15

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li de Eylül 2025’te yaptığı açıklamada, şirketin Avrupa’da satacağı elektrikli otomobillerin tamamını 2028 yılına kadar bölgede üretmek istediğini ifade etmişti.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 16

Li, Macaristan’ın yanı sıra Türkiye’deki fabrikanın da 2026 üretim planında yer aldığını belirtmişti.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 17

Ancak 2026 yılında şirketin yatırım takviminde değişiklik yaşandı.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 18

Reuters’ın 9 Haziran tarihli haberinde, BYD’nin Macaristan’daki fabrikaya öncelik verdiği ve Türkiye’deki 1 milyar dolarlık yatırımın süresiz olarak beklemeye alındığı aktarıldı.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 19

Projenin yeniden ne zaman başlayacağı konusunda ise yeni bir tarih verilmedi.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 20

Stella Li, bu açıklamadan bir gün sonra BYD’nin Avrupa’daki ikinci fabrikası için mevcut bir tesisi satın alma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 21

Reuters da aynı haberinde Türkiye’de planlanan fabrikanın beklemeye alındığını belirtti.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 22

Aradan geçen sürede Manisa’daki proje için kamuoyuna açıklanmış yeni bir üretim başlangıç tarihi bulunmuyor.

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Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı - Resim: 23

BYD ise Manisa yatırımının iptal edildiğine ilişkin bir açıklama yapmış değil.

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