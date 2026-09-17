Çin merkezli otomotiv üreticisi BYD, Avrupa’daki üretim yapılanmasını genişletmeye hazırlanıyor.
Çinli şirketin adımı Manisa’yı tekrar tartışmaya açtı
Çinli otomotiv üreticisi, Avrupa’da üç otomobil montaj ve bir batarya fabrikası kurmayı planlıyor. Şirket ikinci üretim tesisi için Fransa ve İspanya’yı değerlendirirken, 1 milyar dolarlık Manisa yatırımında üretim başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin uzun vadeli planları arasında Avrupa’da üç otomobil montaj tesisi ile bir batarya fabrikası bulunuyor.
Türkiye’deki 1 milyar dolarlık Manisa yatırımı için yeni bir üretim takvimi ortaya konulmadı.
BYD’nin Avrupa özel danışmanı Alfredo Altavilla, 16 Eylül’de Torino’da açıklama yaptı.
Şirketin uzun vadede Avrupa’da üç araç montaj fabrikası ve bir batarya tesisine ihtiyaç duyacağını belirtti.
Reuters’ın haberine göre BYD, Macaristan’daki ilk Avrupa fabrikasında üretime geçiş aşamasında bulunuyor.
Şirketin ikinci üretim tesisinin kurulacağı yerin ise 2026 yılının sonuna kadar belirlenmesi planlanıyor.
BYD’nin ikinci tesis için sıfırdan fabrika inşa etmek yerine hâlihazırda bulunan bir otomotiv fabrikasını satın alarak dönüştürme seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.
Altavilla, Fransa ve İspanya’nın şirketin değerlendirdiği ülkeler arasında olduğunu açıkladı.
Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre BYD’nin Avrupa’daki üretim planında yaşanan değişiklikler, Türkiye’de Manisa’da kurulması planlanan tesisin durumunu yeniden gündeme getirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında 8 Temmuz 2024’te imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye’ye yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanmıştı.
Projede yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir tesis ile Ar-Ge merkezi kurulması ve 5 bine kadar doğrudan istihdam oluşturulması öngörülüyordu.
Anlaşma kapsamında üretimin 2026 yılının sonunda başlaması hedeflenmişti.
Bakanlığın o dönemde yaptığı açıklamada, BYD’nin Türkiye’de kuracağı tesis üzerinden Avrupa’daki tüketicilere ulaşmasının amaçlandığı belirtilmişti.
BYD Başkan Yardımcısı Stella Li de Eylül 2025’te yaptığı açıklamada, şirketin Avrupa’da satacağı elektrikli otomobillerin tamamını 2028 yılına kadar bölgede üretmek istediğini ifade etmişti.
Li, Macaristan’ın yanı sıra Türkiye’deki fabrikanın da 2026 üretim planında yer aldığını belirtmişti.
Ancak 2026 yılında şirketin yatırım takviminde değişiklik yaşandı.
Reuters’ın 9 Haziran tarihli haberinde, BYD’nin Macaristan’daki fabrikaya öncelik verdiği ve Türkiye’deki 1 milyar dolarlık yatırımın süresiz olarak beklemeye alındığı aktarıldı.
Projenin yeniden ne zaman başlayacağı konusunda ise yeni bir tarih verilmedi.
Stella Li, bu açıklamadan bir gün sonra BYD’nin Avrupa’daki ikinci fabrikası için mevcut bir tesisi satın alma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.
Reuters da aynı haberinde Türkiye’de planlanan fabrikanın beklemeye alındığını belirtti.
Aradan geçen sürede Manisa’daki proje için kamuoyuna açıklanmış yeni bir üretim başlangıç tarihi bulunmuyor.
BYD ise Manisa yatırımının iptal edildiğine ilişkin bir açıklama yapmış değil.