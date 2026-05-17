Türk Hava Yolları (THY) ve Detabi Travel organizasyonuyla Trabzon’a gelen Çinli seyahat acentası temsilcileri, şehrin öne çıkan turizm merkezlerini ziyaret ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program kapsamında konuk heyet, ilk olarak Akçaabat ilçesinin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini yerinde inceledi. Tarihi Ortamahalle’yi gezen misafirler; bölgenin mimari dokusu, kültürel geçmişi ve turizm potansiyeli hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Program dahilinde Akçaabat’ın doğal güzellikleri, kültürel mirası ve gastronomi değerleri yabancı acentalara tanıtılırken, kentin uluslararası turizm pazarında daha güçlü bir konuma gelmesi adına yürütülen çalışmalar aktarıldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçenin sahip olduğu değerlerle turizmde önemli bir potansiyeli barındırdığını vurguladı. Başkan Ekim, şunları kaydetti:

"Akçaabat’ımız sadece Trabzon’un değil, Karadeniz Bölgesi’nin de önemli turizm merkezlerinden biridir. Tarihi Ortamahalle’miz, eşsiz doğamız, denizimiz, yaylalarımız, kültürel mirasımız ve dünyaca bilinen mutfağımızla misafirlerimize çok özel bir deneyim sunuyoruz. Şehrimizi ziyaret eden her misafirimizin Akçaabat’tan güzel anılarla ayrılmasını önemsiyoruz. Bugün burada ağırladığımız Çinli seyahat acentaları da şehrimizin sahip olduğu değerleri yerinde görme fırsatı buldu."

Bu tür organizasyonları sadece bir ziyaret olarak görmediklerini belirten Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çalışmaların uzun vadeli hedeflerine de dikkat çekti:

"Bu adımları; Akçaabat’ımızın uluslararası turizm ağlarında daha fazla yer alması, farklı ülkelerden turistlerin şehrimize ilgi göstermesi ve yerel ekonomimizin güçlenmesi açısından önemli görüyoruz. Bizler de Akçaabat Belediyesi olarak şehrimizin turizm altyapısını güçlendirmek, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Akçaabat’ı daha güçlü bir turizm markası haline getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz."