Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa’daki büyüme hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak MG markasının sahibi SAIC Motor’un, Avrupa’daki yeni üretim tesisi için İspanya’yı tercih etmeye hazırlandığı belirtildi.

Uzun süredir farklı bölgeler üzerinde değerlendirme yapan şirketin, yeni fabrikayı İspanya’nın kuzeybatısındaki Ferrol kentinde kurma kararı almaya yakın olduğu aktarıldı. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre süreçte İspanya hükümeti ile bölgesel yöneticiler arasında yoğun temaslar gerçekleştirildi.

AVRUPA VERGİLERİNE KARŞI STRATEJİK HAMLE

Yeni fabrikanın 2030 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilirken, üretimde SKD yani yarı demonte montaj sistemi kullanılacağı ifade edildi. Buna göre araç parçalarının büyük bölümü Çin’de üretilecek, nihai montaj ise İspanya’da yapılacak.

Uzmanlara göre yatırımın arkasındaki en önemli nedenlerden biri Avrupa Birliği’nin Çin menşeli otomobillere uyguladığı yüksek gümrük vergileri oldu. Bazı modellerde yüzde 40’a kadar çıkan vergiler nedeniyle Çinli üreticilerin Avrupa içinde üretim seçeneğine yöneldiği değerlendiriliyor.

LİMAN AVANTAJI ÖNE ÇIKTI

Ferrol kentinin seçilmesinde stratejik liman altyapısının etkili olduğu ifade ediliyor. Şirketin daha önce Vigo bölgesini de değerlendirdiği ancak mevcut otomotiv yoğunluğu nedeniyle Ferrol seçeneğinin öne çıktığı kaydedildi.

Çinli üreticilerin Avrupa’daki yatırımlarını artırmasının, bölgedeki otomotiv rekabetini daha da kızıştırması bekleniyor.