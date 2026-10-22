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Kaynak: AA

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen yatırım tanıtım programının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentin stratejik konumu ve gelişen sanayi altyapısıyla küresel yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldiğini söyledi.

EDİRNE STRATEJİK BİR LOJİSTİK MERKEZİ HALE GELİYOR

Kentte 4 yeni organize sanayi bölgesinin kurulduğunu hatırlatan Vali Sezer; yenilikçi, yenilenebilir enerji odaklı ve katma değeri yüksek yatırımları Edirne'ye kazandırmak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin destekleriyle süreçlerin hızla ilerlediğini aktaran Sezer, altyapısı tamamlanan sahalarda firmaların inşaat çalışmalarına başladığını, Uzunköprü OSB'de ise altyapı adımlarının tüm hızıyla sürdüğünü dile getirdi.

Edirne'nin uluslararası ticaret güzergahları ve demir yolu hamleleri sayesinde lojistik açıdan kritik bir role büründüğünü vurgulayan Sezer, şu ifadeleri kullandı:

"Edirne lokasyon olarak çok önemli bir stratejik konuma geçmiş durumda. Özellikle Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve demir yoluna yapılan yatırımlarla birlikte yük taşımacılığında da önemli bir kapasiteye ulaşılacak. Edirne'nin stratejik konumdan şimdiden faydalanmak isteyen firmalar geliyor. Bizler de Valilik olarak oluşturduğumuz ekosistemle firmalara her türlü yardımı ve kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz."

YATIRIM İKİ AŞAMADA Tamamlanacak VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ SAĞLAYACAK

Atatürk OSB'de hayat bulacak tesis için yatırımcı firmayla resmi sözleşmenin imzalandığını bildiren Sezer, kısa süre içinde temel atılarak inşaat sürecine geçileceğini belirtti. Yatırımın ilk aşamasında döküm üretimi gerçekleştirileceğini, ikinci aşamasında ise 3D teknolojilerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı ileri teknoloji üretimine odaklanılacağını kaydetti.

Sezer, ilk etapta yaklaşık 500 kişiye iş imkanı sunacak projenin aynı zamanda önemli bir teknoloji transferini kapsadığının altını çizerek yatırımın bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

Yatırımcı firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yamin Zhang ise uzun yıllardır birlikte çalıştığı iş ortağının Edirne'de bulunmasının bu kararı almalarında büyük pay sahibi olduğunu belirtti. Türkiye'ye duyduğu sevgiyi dile getiren Zhang, "Toplamda 40 milyon dolarlık yatırım yapacağız. İleri teknoloji en iyi döküm makinelerini Türkiye'ye getireceğiz." açıklamasında bulundu.