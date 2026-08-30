Japon üreticilerin kârlılığı yüksek diğer bölgelere odaklandığı bir dönemde Hyundai Motor Grubu, Avrupa pazarında agresif bir büyüme stratejisi izleyeceğini duyurdu. 26 Ağustos’taki yıllık yatırımcı toplantısında konuşan Hyundai CEO’su Jose Munoz, lüks marka Genesis’in de dahil olduğu plan kapsamında 2030’a kadar 41 yeni veya yenilenmiş modelin Avrupa’da satışa sunulacağını açıkladı. Şirket, 2025’te 116 bin seviyesinde olan yıllık elektrikli araç satışlarını 2030 yılına kadar 420 bin adedin üzerine çıkararak pazar payını genişletmeyi amaçlıyor.

IONIQ 3, YENİ İ20 VE TUCSON YOLDA

Hyundai’nin Avrupa hamlesi bu yılın sonunda yollara çıkacak Avrupa üretimi Ioniq 3 ve bölgeye özel kompakt elektrikli SUV modeliyle ivme kazanacak. İçten yanmalı ve hibrit ürün gamında da yenilikler sunmaya hazırlanan marka; yeni nesil i20 hatchback, boyutları büyüyen yeni Tucson ve ABD'de üretilen menzil uzatıcılı içten yanmalı jeneratöre sahip Santa Fe EREV modelini Avrupa pazarına sunmayı planlıyor. Ayrıca marka, batarya maliyetlerinde sağladığı %30’luk tasarruf ile Çinli rakipleri karşısında fiyat avantajı elde etmeyi hedefliyor.

LÜKS SEGMENTTE GENESIS ATAĞI

Grubun lüks markası Genesis, Avrupa’daki varlığını güçlendirmek amacıyla İtalya, Fransa ve Hollanda pazarlarına adım attı. Marka, 2027 yılında tek şarjla 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunan menzil artırıcılı (EREV) yeni bir modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra büyük SUV GV80'in yeni hibrit versiyonu ile tamamen elektrikli amiral gemisi GV90 modelleri de ürün gamına eklenecek.