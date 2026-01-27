Çin merkezli e-ticaret devi Shein, Türkiye’deki online satışlarını geçici olarak askıya aldı. Şirket, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda yerel yasal düzenlemelerde yaşanan son değişiklikleri gerekçe gösterdi.

Shein’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Değerli müşterilerimize duyurmak isteriz ki, Türkiye’deki mevzuattaki güncel değişiklikler nedeniyle satış faaliyetlerimize kısa bir süreliğine ara vermek durumunda kaldık.”

Öte yandan aynı ülkeden gelen bir diğer platform Temu’nun faaliyetleri de bugün itibarıyla yurt dışından sipariş kabulünü durdurdu. Independent gazetesinin haberine göre Temu sözcüsü, 21 Ocak tarihinde Türkiye’deki şirket ofisinin Rekabet Kurumu ekipleri tarafından arandığını Reuters ajansına açıkladı. Sözcü, ofisten laptop ve bilgisayarların alındığını belirterek “Türk yetkililerle tam bir iş birliği içinde olacağız” dedi.

Shein, 2008 yılında Çin’de kurulan ve şu anda ABD, Brezilya, İrlanda, Çin dahil 160’tan fazla ülkede faaliyet gösteren bir platform olarak biliniyor.