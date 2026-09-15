Otomotiv devi BYD çatısı altında lüks segmentte faaliyet gösteren Denza, yeni tam elektrikli SUV modeli N8L’yi tanıttı. Standart ve Flagship olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sahneye çıkan modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 44.100 dolar olarak belirlenirken, üst versiyonu ise 48.600 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Elektrikli versiyonun, aracın şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneğinden 3 bin dolar daha ucuza pazara girmesi otomobil dünyasında şaşkınlık yarattı.
Çinli devden gövde gösterisi: 9 dakikada dolan dev SUV satışa sunuldu
BYD’nin lüks markası Denza, tamamen elektrikli SUV modeli N8L’yi resmi olarak piyasaya sürdü. 130 kWsa’lik dev bataryası, 960 km menzili ve 9 dakikalık hızlı şarj süresiyle öne çıkan araç, hibrit versiyonundan daha düşük başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti.Haber Merkezi
9 DAKİKADA ŞARJ VE 960 KİLOMETRE MENZİL
Denza N8L’in güç depolama alanında BYD tarafından geliştirilen 130,15 kWsa kapasiteli 2. nesil Blade Batarya görev yapıyor. Bu devasa pil paketi, CLTC standartlarına göre 960 km, WLTP normlarına göre ise 778 km sürüş menzili sunabiliyor.
Araçta yer alan 800 voltluk yüksek voltaj mimarisi, şarj sürelerinde çığır açıyor. Batarya, uygun şarj istasyonlarında %10 doluluk oranından %97 seviyesine yalnızca 9 dakikada ulaşıyor. İlk etapta arkadan itişli ve tek motorlu altyapıyla yollara çıkan model, 370 kW (496 beygir) güç üretiyor.
YAPAY ZEKALI KABİN VE YIKANABİLİR BAGAJ
5.200 mm uzunluğunda devasa bir gövdeye ve 3.075 mm aks mesafesine sahip olan SUV, iç mekanda 2+2+2 diziliminde 6 kişilik bağımsız oturma alanı sağlıyor. Tavanına yerleştirilen LiDAR sensörüyle "God’s Eye 5.0" gelişmiş otonom sürüş sistemini destekleyen araçta, gösterge paneli ve AR-HUD dahil toplam 6 farklı ekran bulunuyor. Sürücüye ise karmaşık sesli komutları algılayabilen "DiClaw" isimli yapay zeka ajanı eşlik ediyor.
Aracın ön kaputunun altında yer alan 208 litrelik dev elektrikli ön bagaj (frunk), özel tahliye vanası sayesinde doğrudan suyla yıkanabilme kolaylığı sunuyor.