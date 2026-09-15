Çinli devden gövde gösterisi: 9 dakikada dolan dev SUV satışa sunuldu

Otomotiv devi BYD çatısı altında lüks segmentte faaliyet gösteren Denza, yeni tam elektrikli SUV modeli N8L’yi tanıttı. Standart ve Flagship olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sahneye çıkan modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 44.100 dolar olarak belirlenirken, üst versiyonu ise 48.600 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Elektrikli versiyonun, aracın şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneğinden 3 bin dolar daha ucuza pazara girmesi otomobil dünyasında şaşkınlık yarattı.