Çinli elektrikli araç üreticisi Leapmotor, bütçe dostu fiyat politikası ve üst düzey donanımı bir araya getiren yeni kompakt hatchback modeli A05S’in iç mekanını resmi olarak görücüye çıkardı. Markanın "ulaşılabilir lüks" anlayışıyla tasarlanan otomobil, modern teknolojileri ve iddialı fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Çin pazarında yaklaşık 7.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla sunulması beklenen model, uygun maliyetine rağmen sunduğu donanımlarla rakip markalara gözdağı veriyor.
Çinli devden yok pahasına ultra lüks teknoloji: LiDAR donanımlı yeni ucuz otomobil
Elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, uygun fiyatlı yeni hatchback modeli A05S’in kabin görsellerini paylaştı. Tavan üstü LiDAR sensörüne sahip araç, gelişmiş otonom teknolojisi ve 510 kilometrelik menziliyle kompakt segmentte dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Leapmotor A05S modelini kendi sınıfındaki rakiplerinden ayıran en belirgin husus, üst segment araçlarda görmeye alışık olunan tavan üstü LiDAR sensörü oldu. Bütçe dostu bir araçta sunulan bu donanım sayesinde otomobil; şehir içi otonom navigasyon (Urban NAP), otoyol pilotu ve hafızalı otomatik park gibi birçok akıllı sürüş asistanını bünyesinde barındırıyor.
Paylaşılan ilk görseller, otomobilin özellikle genç kullanıcıları ve çekirdek aileleri odak noktasına aldığını gösteriyor. Konsol merkezinde konumlandırılan yüzen formdaki geniş multimedya ekranına, direksiyonun arkasındaki dijital gösterge paneli eşlik ediyor. İki kollu direksiyon tasarımı ise sade yapıyı tamamlıyor.
Kalite hissini artıran çevre dostu sentetik süet kaplamaların yanı sıra havalandırma kanallarına entegre edilen aydınlatmalar kabine şık bir hava katıyor. Kablosuz şarj alanı, dikey formda çift bardaklık ve arka kol dayama donanımlarına ek olarak koltuk başlıklarındaki özel model işlemeleri dikkat çekiyor.
Markanın A10 (Avrupa pazarındaki ismiyle B03X) modelinin hatchback versiyonu olan A05S; kapalı ön paneli, dinamik kaput çizgileri, gömme kapı kolları ve çift renkli gövde seçenekleriyle aerodinamik bir yapı sunuyor. Arka kısımda ise markanın simgesi sayılan LED stop tasarımı yer alıyor.
Otomobil, 4200 mm uzunluk, 1800 mm genişlik ve 1560 mm yükseklik ölçülerine sahip. Araç, 2605 mm'lik aks mesafesi sayesinde sınıf standartlarının üzerinde geniş bir diz mesafesi sunuyor.
Gotion High-tech ve Zenergy ortaklığında üretilen güvenli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisinin kullanıldığı A05S, kullanıcılara iki farklı versiyon sunuyor:
Giriş Paketi: 70 kW (94 beygir) güç üreten motor ve 39,8 kWh batarya kapasitesi ile 405 km menzil (CLTC).
Üst Paket: 90 kW (121 beygir) güç üreten motor ve 53 kWh batarya kapasitesi ile 510 km menzil (CLTC).
BYD Dolphin ve Geely Galaxy Xingyuan gibi doğrudan rakiplerle rekabet edecek olan modelin yaz sezonu bitmeden pazara sürülmesi planlanıyor. Leapmotor’un Stellantis ortaklığı sayesinde aracın ilerleyen süreçte Avrupa ve Türkiye pazarlarında da satışa sunulması bekleniyor.