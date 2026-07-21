Çinli devden yok pahasına ultra lüks teknoloji: LiDAR donanımlı yeni ucuz otomobil

Leapmotor A05S modelini kendi sınıfındaki rakiplerinden ayıran en belirgin husus, üst segment araçlarda görmeye alışık olunan tavan üstü LiDAR sensörü oldu. Bütçe dostu bir araçta sunulan bu donanım sayesinde otomobil; şehir içi otonom navigasyon (Urban NAP), otoyol pilotu ve hafızalı otomatik park gibi birçok akıllı sürüş asistanını bünyesinde barındırıyor.