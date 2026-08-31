“Chinese Automobile, Global Champion” temasıyla fuardaki yerini alan Chery Grubu; Chery, EXEED, JETOUR, iCAR ve ZONGHENG markalarından oluşan yapısıyla toplam 38 modeli ziyaretçilerle buluşturdu. Chery markası ise FULWIN T7, FULWIN A9L ULTRA AWD, yeni ARRIZO 7 ve QQ3 Modern Edition’ın da aralarında bulunduğu 12 modelini sergiledi. Grup, yeni nesil ürünlerini yalnızca Çin pazarı için geliştirip ihraç etmek yerine, sürecin başından itibaren farklı ülkelerin ihtiyaçlarını dikkate alan “native global” yaklaşımını öne çıkardı.

SATIŞ RAKAMLARI VE İHRACATTA REKOR ARTIŞ

Temmuz 2026 sonu itibarıyla dünya genelinde 20,16 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan Chery Grubu’nun yurt dışı müşteri sayısı 6,99 milyona yaklaştı. Grubun 2026 yılının ocak-temmuz dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,2 artarak 1 milyon 146 bin 350 adede ulaştı. Sadece temmuz ayında 202 bin 533 adetlik ihracat gerçekleştiren Chery, aylık bazda 200 bin adet sınırını aşan ilk Çinli otomotiv üreticisi oldu. Şirket, Çin’in binek otomobil ihracatındaki liderliğini 23 yıldır sürdürüyor.

KÜRESEL ÜRÜN ANLAYIŞININ YENİ VİTRİNİ: FULWIN T7

Chery’nin yeni global ürün stratejisinin en dikkat çekici temsilcisi FULWIN T7 oldu. Uluslararası pazarlarda LEPAS L6 adıyla konumlandırılması planlanan tamamen elektrikli SUV modelinin geliştirme sürecinde 15 farklı pazardan 5 binden fazla kullanıcının görüşleri alındı. Test süreçlerinde Türkiye’deki kullanıcıların fiziksel düğme kullanımına yönelik tercihlerinin de dikkate alındığı belirtildi.

2026 Euro NCAP standartlarına göre test edilen araç, 65,05 kWh kapasiteli Rhino Battery ile CLTC normuna göre 600 kilometreye kadar menzil sunuyor. 178 kW güç ve 275 Nm tork üreten motorunun yanı sıra araçta Qualcomm 8775 işlemcili Lingxi Cockpit 2.0 ve 22 sensörlü Falcon 500 sürüş destek sistemi yer alıyor.

SEDAN GAMINA YENİ MODELLER: ARRIZO 7 VE FULWIN A9L ULTRA

Chery, sedan ürün gamındaki yeni dönemini de fuarda sergiledi. Yaklaşık 4,81 metre uzunluğa sahip yeni ARRIZO 7, farklı pazarların ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına hem C-DM plug-in hibrit hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle planlandı. Sergilenen bir diğer model FULWIN A9L ULTRA AWD ise Snow Leopard dört tekerlekten çekiş sistemi, Falcon 700 sürüş destek teknolojileri ve yüzde 88’i yüksek dayanımlı çelik ile alüminyumdan oluşan gövde yapısıyla öne çıktı.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ VE BATTARYA GÜVENLİĞİ

Grubun fuardaki "Technology Ecosystem Island" alanında Rhino Battery teknolojisi, Kunpeng güç aktarma sistemleri, yapay zekâ destekli kokpit çözümleri ve akıllı şasi sistemleri sergilendi. Yeni nesil Flying Fish dijital akıllı şasi sistemi; brake-by-wire, steer-by-wire, tekerlek içi motorlar ve aktif süspansiyonu bir arada sunuyor. Güvenlik tarafında ise Rhino Battery teknolojisi hücre, yapısal ve bulut tabanlı akıllı takip olmak üzere üç katmanlı koruma sağlıyor. Araç ve batarya sistemlerinin toplam doğrulama mesafesi 25 milyon kilometrenin üzerine çıkarıldı.

AVRUPA PAZARINDA YÜZDE 212 BÜYÜME

Chery Grubu, 2026 yılının ilk yarısında Avrupa’da 174 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirerek yüzde 212 büyüme kaydetti. Aynı dönemde yeni enerjili araç satışları yaklaşık 86 bin adede ulaşarak yüzde 385 arttı. Bugün 130’dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren grubun yurt dışındaki çalışan sayısı 20 bini aşarken, bu çalışanların yaklaşık yüzde 85’ini yerel personel oluşturuyor.

CHERY VE JAGUAR LAND ROVER İŞ BİRLİĞİNDEN YENİ MARKA: FREELANDER

Chery ve Jaguar Land Rover ortaklığıyla geliştirilen premium yeni enerji markası FREELANDER, ilk büyük uluslararası görünümünü Chengdu’da gerçekleştirdi. Marka, önümüzdeki beş yıl içinde plug-in hibrit, tamamen elektrikli ve menzil uzatıcılı sistemlere sahip 6 yeni model sunmayı hedefliyor. İlk seri üretim modeli olan FREELANDER 8; 800 voltluk menzil uzatıcılı mimarisi, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi, Huawei Qiankun ADS 5 sürüş destek teknolojisi ve altı kişilik kabiniyle sergilendi. Markanın ilk uluslararası lansmanının Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılması planlanıyor.