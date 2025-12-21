Yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, çinko yüklü TIR'ın dorsesinde yolculuk yaparken yakalandı.

Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı.

Organizatör olduğu değerlendirilen tır sürücüsü M.K. gözaltına alınarak göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında işlem başlatıldı. Yurda kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi. Şehirde geçtiğimiz salı günü de aynı noktada 42 kaçak göçmen yakalanmıştı.