Çin, küresel kruvaziyer pazarındaki varlığını güçlendirecek stratejik bir adımı daha başarıyla geride bıraktı. Ülkenin ikinci yerli üretim büyük yolcu gemisi olan "Adora Flora City", ilk deneme seyrini sorunsuz bir şekilde tamamlayarak üretim merkezine dönüş yaptı.

12 GÜNLÜK TEST SÜRECİ BAŞARIYLA SONUÇLANDI

16 Mayıs'ta ilk deniz seyrine çıkan dev kruvaziyer gemisi, 12 gün boyunca açık denizlerde kritik performans testlerine tabi tutuldu. Gemi, bugün Şanghay'da bulunan üretim tersanesine güvenli bir şekilde demirledi.

Geminin üretici firması Şanghay Vaygaoçiao Gemi Yapım Şirketi tarafından yapılan resmi açıklamada, test sürecinin detayları paylaşıldı. Açıklamaya göre, 12 farklı ülkeden 937 mühendis ve teknik personelin görev aldığı deneme seyrinde, geminin kilit performans göstergelerini ölçen 149 farklı test ve doğrulama işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Yapımı tamamlandıktan sonra 20 Mart'ta tersaneden çıkarılarak suya indirilen "Adora Flora City"nin, 6 Kasım'da işletmeci şirkete teslim edilmesi ve 22 Kasım'da ilk ticari seferine çıkması hedefleniyor.

İLKİNDEN DAHA BÜYÜK VE DAHA YÜKSEK KAPASİTELİ

Şanghay Vaygaoçiao şirketi, daha önce Çin'in ilk yerli üretim büyük yolcu gemisi olan "Adora Magic City"yi inşa etmişti. İlk gemi, Temmuz 2023'teki deneme seyirlerinin ardından Kasım 2023'te CSSC Carnival şirketine teslim edilmiş ve 1 Ocak 2024 itibarıyla ticari seferlerine başlamıştı.

Yeni üretilen "Adora Flora City", ilk gemiye kıyasla çok daha büyük boyutlara ve daha yüksek yolcu kapasitesine sahip olmasıyla öne çıkıyor. İlk gemi olan Adora Magic City 323 metre uzunluğa ve 135 bin 500 ton ağırlığa sahipken, yeni üretilen Adora Flora City 341 metre uzunluğu ve 141 bin 900 ton ağırlığıyla selefini geride bırakıyor. Kamara ve yolcu kapasitesi bakımından da daha gelişmiş olan yeni gemi, 2 bin 125 kamarası ve 5 bin 246 yolcu kapasitesi bulunan ilk gemiye karşılık, 2 bin 139 kamara ile 5 bin 332 yolcuyu ağırlayabiliyor.

Çin'in ilk kruvaziyer gemisinin teslimatından yaklaşık 2,5 yıl sonra ikinci büyük gemiyi de denizle buluşturması, küresel pazardaki dengeleri değiştirmeye yönelik kararlılığını gösteriyor.

AVRUPALI DEVLERİN DOMİNANT OLDUĞU PAZARDA ÇİN HAMLESİ

Dünya genelindeki büyük yolcu gemisi üretim pazarının yaklaşık yüzde 70'i İtalyan Fincantieri, Alman Meyer Grup ve Fransız Chantiers de l'Atlantique şirketlerinin kontrolünde bulunuyor. Çin, peş peşe ürettiği bu dev gemilerle Avrupalı üreticilerin hakimiyetindeki bu stratejik ve yüksek teknolojili piyasada kalıcı bir oyuncu olma niyetini açıkça ortaya koyuyor.