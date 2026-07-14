Alışılagelmiş patlayıcı veya füzelerin aksine, tamamen elektromanyetik dalgalar yoluyla hedefi etkisiz hale getiren bu teknoloji, geleceğin uzay ve elektronik harp stratejilerini tamamen değiştirecek güçte.

100 GİGAWATT GÜÇ NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar ve askeri analistler, alçak Dünya yörüngesindeki (LEO) bir uydunun hassas elektronik devrelerini bozmak, geçici olarak kör etmek veya tamamen işlevsiz hale getirmek için 1 Gigawatt gücünde bir mikrodalga darbesinin yeterli olduğunu belirtiyor.

Çin’in geliştirdiği bu yeni silah ise tam 100 Gigawatt tepe gücüne ulaşabiliyor. Bu da sistemin, hedef uyduları sadece geçici olarak bozmakla kalmayıp, elektronik donanımlarını kalıcı olarak eritebilecek ya da tek bir darbede çok sayıda uyduyu aynı anda hedef alabilecek bir aşırı güce (overkill) sahip olduğunu gösteriyor.

BU SİLAH NE İŞE YARIYOR VE HEDEFİNDE KİMLER VAR?

Geleneksel anti-uydu (ASAT) füzeleri hedef uyduları fiziksel olarak vurup parçalarken, arkalarında binlerce tehlikeli uzay çöpü (enkazı) bırakıyor. Çin’in mikrodalga silahı ise tamamen fiziksel olmayan (non-kinetic) bir yöntem kullanıyor:

Elektronik Sistemleri Eritmek: Hedef alınan uyduların veya askeri araçların antenlerinden ve korumasız açıklıklarından sızan elektromanyetik dalgalar, iç devrelerde aşırı yüksek voltaj yaratarak çipleri yakıyor.

Starlink ve Benzeri Uydu Ağlarını Devre Dışı Bırakmak: Özellikle Ukrayna Savaşı’nda askeri haberleşmede oynadığı kritik rolün ardından Çin'in radarına giren SpaceX’in Starlink ve benzeri devasa alçak yörünge uydu takımyıldızları bu silahın birincil hedefi konumunda. Milyarlarca dolarlık bu devasa uydu ağları, bu teknoloji karşısında saniyeler içinde işlevsiz kalabiliyor.

Elektronik Harp ve Savunma: Kara araçlarına, savaş gemilerine yerleştirilebilen veya sabit üslere kurulabilen bu sistemler; yaklaşan güdümlü füzeleri, insansız hava araçlarını (İHA) ve radar sistemlerini anında işlevsiz bırakarak hava savunmasında da aktif koruma sağlıyor.

EXTREM SOĞUKTA BİLE ÇALIŞABİLİYOR

Sistem, gücünü yeni nesil özel lityum-iyon kapasitörlerden alıyor. Bu teknoloji sayesinde silah, eksi 40 derece gibi aşırı soğuk hava koşullarında bile hiçbir güç kaybı yaşamadan anında devreye girip kesintisiz elektromanyetik darbeler üretebiliyor. Bu durum, Çin ordusuna kutup bölgeleri dahil her türlü zorlu kış şartında elektronik harp üstünlüğü sağlıyor.

Dünyadaki rakiplerinin sanayi üretimi darboğazları ve nadir toprak elementlerine erişim kısıtlamalarıyla mücadele ettiği bir dönemde, Çin’in bu teknolojiyi laboratuvar aşamasından çıkarıp askeri birliklerine teslim etmeye başlaması, uzay ve savunma yarışında Pekin yönetimini oldukça avantajlı bir konuma taşıyor.