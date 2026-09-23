Great Wall Motor (GWM), arazi segmentindeki iddiasını yeni amiral gemisiyle bir üst seviyeye taşıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tescil dosyalarında görünen Tank 700 LWB, 5.445 mm uzunluğu ve 3.150 mm aks mesafesiyle dikkat çekiyor.
Çin'in yeni arazi devi ortaya çıktı: Tank 700 LWB gözdağı veriyor
Great Wall Motor’un uzun aks mesafeli yeni arazi aracı GWM Tank 700 LWB, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tescil belgeleriyle sızdırıldı. 5.44 metre gövde uzunluğu, altı koltuklu düzeni ve 190 km elektrikli menziliyle öne çıkan model, markanın en devasa SUV'si olmaya hazırlanıyor.Haber Merkezi
Standart versiyonuna kıyasla boyu 340 mm uzayan ve 2+2+2 oturma düzeniyle altı kişilik geniş bir kabin sunan model, sınıfının en ağır ve büyük tam boy SUV'lerinden biri olarak konumlanıyor.
190 KİLOMETRE ELEKTRİKLİ MENZİL VE V6 MOTOR SEÇENEĞİ
Araçta iki farklı güç ünitesi seçeneği sunuluyor. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyon, 2,0 litrelik turbo motoru GWM'nin çift elektrikli motor barındıran Hi4-Z sistemiyle birleştiriyor.
Svolt imzalı 59,05 kWh kapasiteli lityum bataryaya sahip bu seçenek, WLTC standartlarına göre 190 km boyunca tamamen elektrikli sürüş imkanı veriyor.
Güç tutkunları için sunulan ikinci opsiyonda ise 355 beygir güç üreten 3,0 litrelik çift turbo V6 motor yer alıyor.
YANGWANG U8L MODELİNE DOĞRUDAN RAKİP OLACAK
Dış tasarımında heybetli duruşunu koruyan ve 22 inçe varan jant seçenekleriyle gelen Tank 700 LWB; 5.44 metrelik boyuyla BYD'nin lüks markası Yangwang'ın U8L modelinden daha uzun, ancak yaklaşık 3.4 tonluk ağırlığıyla bir miktar daha hafif bir yapı sergiliyor.
GF amblemi gibi özel opsiyonel detaylarla da donatılabilen dev SUV'un resmi satış fiyatı ve pazara çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.