Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı’ndan yapılan açıklamaya göre, uzay istasyonuna bağlı bulunduğu modülden ayrılarak bağımsız şekilde yörüngede ilerleyen mekik, sabah saatlerinde atmosfere yeniden giriş yaptı.

Atmosferde sürtünmenin etkisiyle kısmen yanarak tahrip olan mekiğin enkazının okyanusa kontrollü şekilde düştüğü bildirildi.

Uzay istasyonuna deney ve ikmal malzemeleri taşıyan Tiencou-9 kargo mekiği, 15 Temmuz 2025’te Haynan Adası’ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi’nden fırlatılmıştı.

Çin’in Tiengong Uzay İstasyonu’nda üç kişilik taykonot ekipleri dönüşümlü olarak görev yapıyor. İstasyona “Şıncou” (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, “Tiencou” (Gök Gemisi) mekikleriyle ise ikmal ve kargo malzemeleri ulaştırılıyor.