Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda

ROTAYI YERLİ ÜRETİME ÇEVİRDİ

Türkiye pazarına daha önce Marcar distribütörlüğünde giriş yapan ancak değişen mevzuatlar sonrası operasyonlarını askıya alan Voyah, bu kez kalıcı bir yatırım hamlesine hazırlanıyor.