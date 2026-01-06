Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Otomotiv Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda

Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda

Mevzuat engelleri sonrası strateji değiştiren Çinli Voyah, "menzil şampiyonu" olarak adlandırılan yeni modelini Türkiye'de üretmek için teknik çalışmalara başladı. Çinli heyetin incelemelerini sürdürdüğü proje kapsamında, yerli üretim hibrit modelin kısa sürede yollara çıkması hedefleniyor.

Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda - Resim: 1

Mevzuat düzenlemeleri nedeniyle bir süredir beklemede olan Voyah, Türkiye pazarına yönelik stratejisini güncelleyerek yeniden harekete geçti.

Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda - Resim: 2

Dongfeng Grubu bünyesinde faaliyet gösteren marka, Türkiye planlarını yerli üretim odaklı bir modelle taçlandırmayı hedefliyor.

Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda - Resim: 3

ROTAYI YERLİ ÜRETİME ÇEVİRDİ

Türkiye pazarına daha önce Marcar distribütörlüğünde giriş yapan ancak değişen mevzuatlar sonrası operasyonlarını askıya alan Voyah, bu kez kalıcı bir yatırım hamlesine hazırlanıyor.

Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda - Resim: 4

Marka, Türkiye'de yerli üretim seçeneğini masaya yatırarak Voyah Free REV 318 modelinin teknik fizibilite çalışmalarına başladı. Çinli bir teknik heyetin şu anda Türkiye'de bulunduğu ve üretim süreçlerine dair incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda - Resim: 5

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: MENZİL ŞAMPİYONU GELİYOR

Markanın resmi sosyal medya kanalları üzerinden yapılan duyuruda, Türkiye takvimine dair somut bilgiler paylaşıldı.

Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda - Resim: 6

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beklemenize değecek bir menzil şampiyonu geliyor. Voyah Free REV 318, yerli üretimi planlanan hibrit aracımız Türkiye'de yola çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'deki Çin heyetiyle teknik çalışmalarımız devam ediyor. Takvim netleşiyor, detaylar yakında. Bizden haber bekleyin"

Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda - Resim: 7

TEKNİK DETAYLAR VE SÜREÇ

Menzil uzatıcı hibrit (EREV) teknolojisiyle donatılan Voyah Free REV 318 modelinin, özellikle uzun menzil performansı ile pazarda fark oluşturması bekleniyor.

Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda - Resim: 8

Yerli üretim alternatifinin aktif olarak değerlendirildiği süreçte, projenin kesinleşen takvimi ve yatırım detaylarının yakın zamanda kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda - Resim: 9
Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda - Resim: 10
Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda - Resim: 11
Çin'in otomotiv devinden Türkiye hamlesi. Menzil şampiyonu yolda - Resim: 12
Kaynak: Haber Merkezi
