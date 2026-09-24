Günümüz koşullarında enerji altyapısını güçlendirerek ABD'nin önüne geçen Pekin yönetimi, uzun vadede sadece kendi veri merkezlerini beslemeyi değil, aynı zamanda yeni nesil nükleer teknolojilerde küresel bir ihracat devine dönüşmeyi hedefliyor.

Halen küresel çapta yapımı süren 58 nükleer reaktörün yarıdan fazlasına ev sahipliği yapan Çin, geleneksel santrallerin yanı sıra Küçük Modüler Reaktörler (SMR) üzerine de yoğunlaşıyor. Esnek kurulum imkanı sunan SMR'lar, yüksek tüketimli tesislere doğrudan enerji sağlama potansiyeliyle öne çıkıyor. Veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2030 yılına kadar dört kat artarak 774 teravatsaate ulaşacağı öngörülürken, bu devasa yükün yönetilmesinde nükleer güç kilit rol üstleniyor. Özel sektörün de dahil olduğu bu süreçte, Şanghay merkezli Junhe Atomic gibi şirketler, ilk SMR tesislerini 2031'e kadar eski kömür santrallerinin arazilerinde faaliyete geçirip mevcut şebeke hatlarını kullanmayı planlıyor.

NÜKLEER FÜZYONDA GÜNEŞ'İN ENERJİSİ DÜNYA'YA TAŞINIYOR

Pekin yönetimi, yapay zekanın nihai enerji çözümünü ise Güneş'teki reaksiyonları Dünya'ya taşıyan nükleer füzyonda arıyor. Bu alanda öne çıkan NovaFusionX firması, yüksek sıcaklıktaki plazmayı manyetik alanla hapseden "field-reversed configuration" (FRC) tekniğiyle veri merkezlerine ucuz ve sürekli enerji üretmeyi amaçlıyor. ABD'deki deneyimlerinin ardından Çin'e dönen Guo Houyang liderliğindeki şirket, yıl sonuna kadar ilk plazmayı elde etmeyi, 2029'da net enerji kazancı eşiğini aşmayı ve 2030'ların başında yaklaşık 440 milyon dolar maliyetli ilk gösterim reaktörünü kurmayı hedefliyor.

ABD'DEN ÜÇ KAT FAZLA YATIRIMLA BÜYÜK LİDERLİK HEDEFİ

Çin, ticari nükleer füzyon projelerine ABD Enerji Bakanlığı'nın ayırdığı bütçenin yaklaşık üç katı kadar kaynak aktararak yarışta vites artırdı. Beş yıllık kalkınma planında füzyon teknolojisini öncelikli sekiz alandan biri ilan eden Çin yönetimi; güçlü tedarik zinciri, üniversite iş birlikleri ve hem devlet hem de özel sektör fonlarıyla bu süreci hızlandırıyor. Teknik engeller aşıldığı takdirde Çin, yapay zeka odaklı enerji krizini tamamen çözmekle kalmayıp geleceğin temiz enerji piyasasının tek hakimi konumuna gelecek.