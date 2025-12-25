ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı Pekin yönetiminin nadir elementler kartını masaya yatırması sonrası yeni bir boyut kazandı. Çin Ticaret Bakanlığı bu yıl farklı tarihlerde aldığı kararlar ile nadir toprak elementlerin ihracatına kısıtlama getirdi. Bu durum özellikle elektrikli arabalar gibi kritik teknoloji ürünlerinin üretiminde ciddi sorunlara neden oldu. Çünkü nadir elementlerden bazıları elektrikli araçların bataryalarının üretiminde kritik öneme sahip.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun (USGS) verilerine göre 2024'te dünya genelinde nadir toprak elementi üretimi 390 bin tona ulaşırken bunun 270 bin tonu Çin'de üretilmişti.

Dünyada 17 grup nadir toprak elementinin yaklaşık yüzde 69'unu üreten Çin, ABD'nin teknoloji kısıtlamaları ve tarife hamlelerine, bu alandaki ihracat kontrolleriyle karşılık vererek küresel pazardaki hakimiyetini ekonomik koza çevirme niyetini ortaya koyuyor.

ABD’DE ENDİŞE HAKİM

Trump yönetiminin Çin’e karşı yürüttüğü ticaret savaşı ile oluşan tablo özellikle silah üretiminde endişeye neden oldu. Çünkü Tomahawk füzeleri, savaş uçakları ve hipersonik silahların yapımında kritik öneme sahip olan nadir element samaryum büyük oranda Çin’den ithal ediliyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın tedarik zincirinden sorumlu eski yetkilisi Aisha Haynes, yeni samaryum kaynakları ve ikame malzemelerin bulunamaması durumunda ABD’li silah üreticilerinin güdümlü füze ve savaş uçağı üretiminde ciddi sorunların olacağının altını çizdi.

Lockheed Martin, Pentagon'a F-35 Müşterek Taarruz Uçağı jetlerinin hala Çin yapımı mıknatıslar içerdiğini açıkladı. Bu açıklama, ordunun aylarca üretimi durdurmasına ve nihayetinde bir muafiyet vermesine yol açtı. Aynı sıralarda, Raytheon'un ana şirketi RTX, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı bir bildirimde, küresel tedarik zincirlerini hedef alan yeni yasalar ve artan düzenleyici gerekliliklerin, belirli malzemelere erişim yeteneğimizi etkileyebileceği konusunda uyardı.

SAMARYUM SİLAH ÜRETİMİNDE NEDEN KRİTİK ÖNEMDE?

Tomahawk füzeleri ve diğer hassas güdümlü silahlar, aşırı ısıya dayanabilen mıknatıslara ihtiyaç duyuyor. Samaryumdan yapılan mıknatıslar, manyetik özelliklerini kaybetmeden kurşunu eritecek kadar yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Bu da onları yüksek hızlı elektrik motorlarında, füze burun konisi güdüm sistemlerinde ve gelişmiş uçaklarda temel bileşenler haline getirir.

KISA VADELİ ÇÖZÜMLER GÜNDEMDE

Çin’in ihracat kısıtlamaları sonrası ABD ve Avrupa ülkeleri kısa vadeli çözümleri gündemine aldı. ABD’de Trump yönetimi Çin baskısını ortadan kaldırmak için farklı çözümler bulmaya çalışırken devreye bir dönem Avrupa’da samaryum çıkarılan ülkelerden Fransa girdi.

Üretimin devamlılığını sağlamak için, iki Avrupalı ​​şirketin dahil olduğu bir anlaşma alternatif bir tedarik kanalı açtı. Malzeme, bir zamanlar dünyanın en büyük nadir toprak oksit üreticilerinden biri olan Belçikalı kimya şirketi Solvay'e ait Fransa'daki bir fabrikada on yıllardır bekleyen samaryum nitrattan elde edildi.

Solvay, yaklaşık 20 yıl önce Fransa'da nadir toprak elementlerini ayırma işlemini "ekonomik olmaktan çıktığı" gerekçesiyle durdurmuş olsa da, şirket sözcüsü New York Times'a verdiği demeçte, Solvay'ın yarı işlenmiş malzeme stoğunu koruduğunu ve bu malzemeyi kullanılabilir bir forma dönüştürmek için gerekli uzmanlığa ve ekipmana hala sahip olduğunu belirtti.

Trump yönetimi, Kaliforniya'da nadir toprak elementleri madeni bulunan MP Materials şirketine, daha geniş kapsamlı milyarlarca dolarlık bir girişimin parçası olarak samaryum işleme tesislerini genişletmek için 150 milyon dolarlık bir kredi sağladı. Yönetim ayrıca, samaryum işlemek için yeni bir teknoloji kullanan Indiana merkezli ReElement Technologies şirketine de 80 milyon dolarlık bir kredi verdi. Buna ek olarak, Kanadalı bir firma olan Ucore Rare Metals, yeni bir işleme yöntemi kullanarak samaryum ve gadolinyum üretmeye adanmış bir tesis inşa etmek için ABD ordusundan 22,4 milyon dolarlık hibe fonu aldı.

Ancak hükümet desteği sonuçları garanti etmiyor. 2023 yılında, Avustralyalı bir madencilik şirketi olan Lynas Rare Earths, Teksas'ta nadir toprak elementleri işleme tesisi kurmak için Savunma Bakanlığı'ndan bir sözleşme aldı, ancak proje hiçbir zaman tamamlanmadı. Bunun yerine Lynas, nisan ayına kadar samaryum ve diğer metalleri ayırmaya başlamayı hedeflediği Malezya'daki mevcut tesisini genişletiyor.

Çin’in nadir elemen kozunu nasıl oynamaya devam edeceği ve ABD’nin tutumu önümüzdeki süreçte belli olacak.