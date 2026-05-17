17 Mayıs 2026 Pazar
Çin'in maden hakimiyeti yıkılıyor: Tam 328 yıl yetecek rezerv bulundu

Çin’in maden hakimiyeti yıkılıyor: Tam 328 yıl yetecek rezerv bulundu

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin’in küresel maden hakimiyetini sarsacak 64,4 milyar dolar değerinde devasa bir lityum rezervi buldu. 2,5 milyon metrik tonluk bu keşif, Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementleri ve lityum yataklarıyla benzer jeolojik yapıya sahip.

Teknoloji ve otomotiv dünyasında "beyaz altın" olarak nitelendirilen lityum madeninde tarihi bir keşfe imza atıldı. ABD'deki Appalachian Dağları'nın derinliklerinde, yapay zeka destekli simülasyonlar ve jeolojik saha çalışmalarıyla 2,5 milyon metrik ton lityum içeren muazzam bir yatak gün yüzüne çıkarıldı.

Piyasa değeri yaklaşık 64,4 milyar dolar olan bu keşif, gözleri benzer jeolojik özelliklere sahip olan Türkiye’nin lityum potansiyeline çevirdi.

Rakamlar Dudak Uçuklatıyor: 130 Milyon Elektrikli Araç Üretilebilir

USGS'nin yayımladığı resmi raporda yer alan veriler, keşfin küresel tedarik zincirini nasıl kökten değiştireceğini gözler önüne seriyor:

Toplam Rezerv: 2,5 milyon metrik ton lityum

Piyasa Değeri: Yaklaşık 64,4 milyar dolar

ABD İthalat İhtiyacını Karşılama Süresi: Tam 328 yıl

Batarya Kapasitesi: 130 milyon adet elektrikli araç veya 500 milyar adet cep telefonu üretimine yetecek büyüklükte.

Bu devasa kaynak; Tesla, Ford ve General Motors gibi otomotiv devlerinin yanı sıra Çin’e olan lityum bağımlılığını bitirmek isteyen tüm küresel aktörlerin radarında.

Eskişehir Beylikova ve Kütahya Bölgesi İçin Kritik Emsal!

Appalachian Dağları'nda 18 farklı bölgede (Kuzey-Güney Carolina, Virginia, Tennessee gibi eyaletlerde) yoğunlaşan bu yatakların jeolojik yapısı, Türkiye'de madenciliğin kalbi sayılan Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementi ve lityum rezervleriyle büyük benzerlikler taşıyor.

MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) uzmanlarının da yakından takip ettiği bu gelişme, Türkiye’nin kendi lityum kaynaklarını çıkarma ve işleme teknolojileri için büyük bir vizyon sunuyor.

Yerli Otomobil TOGG İçin "Stratejik" Fırsat

Türkiye, yerli ve milli otomobili TOGG’un en maliyetli parçası olan batarya üretimi konusunda "yerli tedarik" hedefiyle stratejik adımlar atıyor. ABD’de kullanılan gelişmiş arama ve yapay zeka simülasyon tekniklerinin Türkiye’deki lityum sahalarında da verimli şekilde uygulanması, TOGG'un batarya tedarikini tamamen yerlileştirebilir ve Türkiye'yi küresel batarya pazarında lider ülkelerden biri haline getirebilir

