Çin’in döviz rezervi varlıkları Nisan 2026 döneminde yükseliş kaydetti. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin döviz rezervleri bir önceki aya göre 68,4 milyar dolar artarak 3 trilyon 410 milyar dolara ulaştı.

Açıklanan verilere göre, rezervlerin değeri mart ayına kıyasla yüzde 2,05 oranında artış gösterdi.

Yetkililer, nisanda ABD doları endeksindeki gerilemeye rağmen küresel finansal varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini belirtti. Döviz rezervlerindeki artışın ise hem takas işlemlerinden hem de varlık fiyatlarındaki değişimden kaynaklandığı ifade edildi.

Çin’in rezerv seviyesindeki bu yükseliş, ülkenin küresel finans sistemindeki güçlü pozisyonunu koruduğuna işaret etti.