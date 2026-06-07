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Çin Devlet Döviz Takas İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, döviz rezervleri mayıs sonunda bir önceki aya kıyasla 31,7 milyar dolar artış kaydetti. Bu yükselişle birlikte rezervlerde yüzde 0,93 oranında büyüme gerçekleşti.

Kurumdan yapılan açıklamada, mayıs ayında ABD doları endeksindeki yükseliş ve küresel finansal varlık fiyatlarındaki genel artışın rezervler üzerinde etkili olduğu belirtildi. Döviz rezervlerindeki artışın, takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin birleşik etkisinden kaynaklandığı ifade edildi.

Söz konusu veriler, Çin ekonomisinin küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen güçlü rezerv yapısını koruduğunu ortaya koydu.