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Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından açıklanan Mayıs 2026 verilerine göre, ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 19,4 artışla 376,7 milyar dolara çıkarken, ithalatı ise yüzde 24,3 artarak 271,3 milyar dolara yükseldi. Böylece dış ticaret fazlası, nisandaki 84,8 milyar dolardan belirgin şekilde artış kaydetti.

ABD’YE İHRACATTA 2021’DEN BU YANA EN HIZLI ARTIŞ

Mayıs ayında Çin’in en büyük ticaret ortaklarına yönelik ihracatında dikkat çekici artışlar görüldü. ABD’ye yapılan ihracat yüzde 35,4 artarak 2021’den bu yana en hızlı büyümesini kaydederken, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracat yüzde 7,6, Avrupa Birliği ülkelerine ise yüzde 24,3 arttı.

ING Group Çin Başekonomisti Lynn Song, dış ticaret fazlasının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “Bu seviye ocak ayından bu yana kaydedilen en yüksek aylık değer oldu. Dış talep Çin’in en önemli büyüme motorlarından biri olmaya devam ediyor, ancak iç talep zayıf kalıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ İTHALATI SÜRÜKLÜYOR

Song, Çin’in ticaret performansında teknoloji sektörünün belirleyici rol oynadığını vurgulayarak, yüksek teknoloji ithalatının mayıs ayında yıllık bazda yüzde 46,8 arttığını ifade etti. Aynı dönemde yarı iletken ithalatı yüzde 68, otomatik veri işleme makineleri ithalatı ise yüzde 80,1 yükseldi.

İthalat artışının enerji yerine teknoloji kaynaklı olduğuna dikkat çeken Song, bu durumun Çin ekonomisinde yapısal dönüşüm sinyali verdiğini belirtti.

ENERJİ İTHALATINDA DÜŞÜŞ, FİYAT ETKİSİ YÜKSELİŞTE

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin’de, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji ithalatında dikkat çekici değişimler yaşandı. Mayıs ayında ham petrol ithalat hacmi yıllık bazda yüzde 29 düşerken, ithalat değeri ise yükselen fiyatların etkisiyle yüzde 10 arttı.

Song, Çin’in yüksek petrol rezervlerinin ithalatı stratejik şekilde yönetmesine olanak sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çin’in büyük petrol rezervleri, ithalatı stratejik olarak ayarlama konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Ancak Orta Doğu’da bir çözüm bulunamaz ve arz kesintileri ile yüksek enerji fiyatları devam ederse, Çinli ithalatçıların piyasaya daha dengeli seviyelerde geri dönmesi beklenebilir.”

KÜRESEL RİSKLER TİCARET DENGESİ ÜZERİNDE ETKİLİ

Orta Doğu’da süregelen jeopolitik risklerin küresel tedarik zincirini etkilemesine rağmen, Çin’in ihracattaki güçlü performansı dış ticaret fazlasını yukarı taşıdı.

Uzmanlar, dış talebin Çin ekonomisi için kritik rol oynamaya devam ettiğini belirtirken, ithalattaki artışın ilerleyen dönemde dış ticaret fazlasını sınırlayabileceğine dikkat çekiyor.