Park Elektrik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gerçekleştirdiği açıklamada, Park Holding ve Park Elektrik'teki kayyum tedbiri kaldırıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz aylarda başlatılan operasyonların ardından Park Holding ve bağlı şirketi Park Elektrik için uygulanan denetim kayyumu tedbirleri kaldırıldı.

Park Elektrik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gerçekleştirilen açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 06.03.2026 tarihli 2026/1909 Değişik İş sayılı ve İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 06.03.2026 tarihli 2026/2292 Değişik İş sayılı kararlarıyla, şirket ve hakim ortağı Park Holding A.Ş. hakkında daha önce yürürlükte olan denetim kayyumluluğunun sona erdirildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Park Holding ve Park Elektrik, 14 Ocak 2026 tarihinde mahkeme kararıyla yönetim kayyumu uygulamasından çıkarılmış ve yönetim Ciner Grubu’na devredilmişti. Eylül 2025’ten itibaren TMSF ise şirketin faaliyetlerini “denetim kayyumu” çerçevesinde takip etmekle yetkiliydi.