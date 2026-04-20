Ciner Yayın Holding’in önemli isimlerinden biri olan Fercan Aykutlu, beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrıldı. Oturduğu sitenin spor salonunda aniden fenalaşan Aykutlu, hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 63 yaşındaki deneyimli yönetici, evli ve dört çocuk babasıydı.

UZUN YILLARIN EMEKTARI

Fercan Aykutlu, Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devrinden önceki dönemde yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Medya sektöründe uzun süre üst düzey sorumluluklar alan Aykutlu, aynı zamanda eski Baş Hesap Uzmanı unvanıyla da grubun finansal yapısında kritik roller üstlenmişti. Çalışkanlığı ve mesleki birikimiyle tanınan Aykutlu, Ciner Grubu’nun birçok projesinde önemli katkılar sağlamıştı.

Ciner Grubu, değerli çalışma arkadaşlarının vefatını resmi bir başsağlığı mesajıyla duyurdu. Mesajda şu ifadelere yer verildi: