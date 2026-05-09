Aydın’ın tarım merkezlerinden Çine’de, hububat hasadıyla birlikte tarlalarda hummalı bir çalışma dönemi başladı. Bereketli geçen yağışlar sayesinde bu yıl verimden yana yüzü gülen çiftçiler, biçilen buğday ve yulafları hayvan yemi olarak kullanılan balyalara dönüştürerek zorlu mesailerini sürdürüyor.

YAĞIŞLAR UMUT OLDU, VERİM ARTTI

Geçtiğimiz yılı kuraklık nedeniyle verim kaybıyla kapatan üreticiler, bu yılki düzenli yağışlar sayesinde arazilere neşeyle girdi. Çine Kahraman Mahallesi Muhtarı ve üretici Taner İçöz, bu sezon ürün kalitesinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Geçen yıl kuraklık bizi çok yordu ama bu sene toprak bize istediğimizi verdi. Su sorunumuzun olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

BİÇİMDEN BALYAYA 7 GÜN

Tarlalarda hummalı bir süreç işliyor. Arpa, buğday ve yulaf gibi ürünler önce biçiliyor ve tarlada kuruması için yaklaşık bir hafta bekletiliyor. Kuruyan otlar, modern makinelerle balya haline getirilerek kaba yem stoğuna dönüştürülüyor. Hasat edilen alanlara vakit kaybetmeden süt mısırı, kuru mısır veya domates ekimi yapılması planlanıyor.

ARTAN MALİYETLER VE FİYAT BELİRSİZLİĞİ

Üreticiler verimden memnun olsa da ekonomik tablodaki değişimler endişe yaratıyor. Taner İçöz, maliyetlerdeki artışa şu sözlerle dikkat çekti:

“Geçen yıl 36-37 lira bandında olan mazotun 70-75 liraya çıkması maliyetleri ikiye katladı. Sektörün en büyük yarası olan "çalışacak eleman bulamama" sorunu hasat döneminde daha da derinleşmiş durumda. Geçen sene tarlada 150 TL olan balya fiyatının, bu yılki maliyetler karşısında 250-300 TL bandında olması bekleniyor ancak henüz netleşmiş bir piyasa fiyatı bulunmuyor.”

ÜRETİCİ BUĞDAY VE YULAFA YÖNELDİ

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin tercihlerinde de değişim gözleniyor. Eskiden ağırlıklı olarak arpa ekilen ovada, artık besleyicilik değeri daha yüksek olduğu için buğday ve yulaf ekimi ön plana çıkmış durumda. Üreticinin bu yılki en büyük temennisi, yüksek verimi yüksek satış fiyatlarıyla taçlandırarak geçen yılın zararını telafi edebilmek.