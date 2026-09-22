Küresel uzay rekabetinde ABD ile olan mücadelesini ivmelendiren Çin, hem kamusal hem de özel sektör yatırımlarıyla gövde gösterisi yaptı. Ülkede 45 saat gibi kısa bir sürede üç farklı fırlatma merkezinden dört ayrı yörünge roketi ateşlendi. Planlanan tüm görevlerin sorunsuz ve başarıyla tamamlandığı bildirildi.

ZHUQUE-2E VE GRAVITY-1 İLE İNTERNET UYDULARI FIRDANDI

Maratonun ilk adımı, LandSpace firmasına ait Zhuque-2E roketiyle atıldı. Sıvı metan ve sıvı oksijen yakıtı kullanan roket, Jiuquan Fırlatma Merkezi'nden kalkarak Qianfan geniş bant internet ağının 10 uydusunu yörüngeye ulaştırdı. Ardından Orienspace şirketinin işlettiği ve dünyanın en yüksek itki gücüne sahip katı yakıtlı roketi ünvanını taşıyan Gravity-1, Şanghay açıklarındaki deniz platformundan havalandı ve Qianfan ağına 9 uydu daha kazandırdı. Qianfan projesinin nihai aşamada 15 bin aktif uyduya ulaşması hedefleniyor.

SATNET VE RADAR UYDULARI YÖRÜNGEDEKİ YERİNİ ALDI

Devlet iştiraki China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) tarafından fırlatılan Long March 12 roketi ise Hainan Adası'ndaki Wenchang merkezinden havalandı. Roket, Çin'in yaklaşık 13 bin uydudan oluşması planlanan SatNet internet ağına ait 9 uzay aracını taşıdı. Sürecin son halkasında Kuaizhou-11 roketi, Spacety şirketine ait iki adet radar tabanlı Dünya gözlem uydusunu başarıyla uzaya göndererek 45 saatlik rekor fırlatma serisini noktalamış oldu.