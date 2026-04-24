ABD, İran limanlarına uyguladığı ablukayı aşmaya çalışan bir İran kargo gemisine ateş açtığını ve gemiyi ele geçirdiğini açıkladı. İran ordusu ise geminin Çin'den geldiğini belirterek, “ABD ordusunun silahlı korsanlığı” olarak nitelendirdiği bu eyleme misilleme yapacağını duyurdu.

Trump Salı günü CNBC'ye verdiği demeçte, gemide “pek hoş olmayan bazı şeyler olduğunu” söyledi. “Belki de Çin'den bir hediye, bilmiyorum.” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı bu yorumları reddetti.

Bakanlık sözcüsü Guo Jiakun Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çin, gerçeklere dayanmayan her türlü suçlama ve imaya karşı çıkıyor” dedi.

“Ülkeler arasındaki normal uluslararası ticaret ilişkileri, müdahaleye ve aksaklığa maruz kalmamalıdır” diye ekledi.

Deniz güvenliği kaynakları Pazartesi günü, Pazar günü ABD güçleri tarafından durdurulup ele geçirilen Touska adlı konteyner gemisinde, Washington'un askeri amaçlarla kullanılabilecek çift kullanımlı eşyalar bulunduğunu düşündüğünü belirtti.