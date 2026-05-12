Geliştirilen yeni nesil robot, sadece dışarıdan komut almıyor; gövdesine entegre edilen özel bir kabin sayesinde bir insan tarafından içeriden yönetilebiliyor. Operatörün el ve kol hareketlerini hassas sensörlerle algılayan dev robot, insan gücünün yetmediği ağır sanayi kollarında ve arama-kurtarma operasyonlarında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

REKOR ÜSTÜNE REKOR GELİYOR

Çin'in robotik istilası sadece "insanlı" modellerle sınırlı değil. Son aylarda peş peşe gelen dünya rekorları, ülkenin bu alandaki hakimiyetini kanıtlar nitelikte.

Dayanıklılık Sınırı: Agibot Innovation, geliştirdiği insansı robotun 106,2 kilometrelik bir mesafeyi tek seferde yürüyerek dünya rekoru kırdığını duyurdu.

Dondurucu Performans: Unitree tarafından üretilen robotlar, -47 derece gibi ekstrem soğuklarda binlerce adım atarak dayanıklılık testlerini başarıyla tamamladı.

Atletik Robotlar: Çinli robotlar artık sadece yürümüyor; düzenlenen yarı maratonlarda dünya rekoru dereceleriyle bitiş çizgisini geçiyor.

ROBOTLAR ARTIK SATIŞTA

Teknoloji o kadar hızlı ilerledi ki, bu robotlar artık birer prototip olmaktan çıktı. Yaklaşık 173 bin dolar gibi bir bedelle satışa sunulmaya başlanan üst segment modeller, biyometrik yapıları ve gerçekçi "insan teni" dokularıyla geleceğin iş gücünü temsil ediyor.

Çin hükümetinin hedefi net: 2027 yılına kadar insansı robotları seri üretime geçirerek dünya liderliğini perçinlemek.