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Kaynak: İHA

Avrupa genelinde sıcak hava dalgaları yaşamı zorlaştırırken, Çin ise aşırı sıcaklarla mücadelede farklı serinletme çözümlerini hayata geçiriyor.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinin Yuncheng şehrindeki bir konut sitesi, uzun yıllardır bilinen bir soğutma yöntemini modern bir uygulamayla yeniden kullanıma aldı. Bu kapsamda site yönetimi, çevre sıcaklığını düşürmek amacıyla binaların çatılarına sisleme sistemi kurarak ince su zerrecikleri püskürtmeye başladı.

Sistem, havaya yayılan su damlacıklarının yere ulaşmadan önce buharlaşması sırasında çevredeki ısıyı emmesi prensibiyle çalışıyor. Böylece ortam sıcaklığı kısa sürede hissedilir ölçüde azalıyor. Benzer sisleme teknolojisinin daha önce Sichuan eyaletinde açık alanda çalışan inşaat işçilerini serinletmek, Wuhan kentinde ise şantiyelerde oluşan tozu kontrol altına almak amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde uygulamaya dikkat çekti. Paylaşımında, "Shaanxi eyaletindeki bir konut sitesinde kullanılan çatı sisleme sistemi ilgi görüyor. 'Çatı yağmuru' olarak adlandırılan bu yöntem, yüzey sıcaklığını birkaç dakika içinde 5 ila 8 derece düşürüyor." ifadelerine yer verdi.

Doğal serinleme sağlayan bu teknoloji, Çin'de kamusal alanda ilk kez 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında kullanılmıştı. Sistemin çalışma prensibini gösteren görüntüler ise sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.