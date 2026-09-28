Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Çin, ABD ile başlatılması planlanan yapay zeka diyaloğuna ilişkin açıklamada bulunarak küresel yapay zeka yönetiminde Birleşmiş Milletlerin (BM) temel rol oynaması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'deki basın toplantısında Çin'in küresel yapay zeka yönetimine yapıcı ve sorumlu şekilde katıldığını söyledi.

“BM TEMEL ROLÜ OYNAMALI”

Guo, Çin'in yaklaşımını, “Bu alanda BM'nin temel rolü oynaması ve daha eşit ve adil bir küresel yapay zeka yönetim sistemi kurulması gerektiğini savunuyoruz” sözleriyle açıkladı.

Çin'in ABD ile yapay zeka alanında hükümetler arası temasları sürdürmeye hazır olduğunu belirten Guo, bu işbirliğinin küresel yapay zeka yönetimi açısından herkesin faydasına olacağını ifade etti.

ABD İLE YAPAY ZEKA DİYALOĞU BAŞLATILACAK

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 23-25 Eylül tarihlerindeki ABD ziyareti sırasında iki ülkenin yapay zeka diyaloğu başlatılması ve teknolojiyle bağlantılı kazalar için iletişim kanalı kurulması konusunda anlaştıkları bildirilmişti.

ABD'nin daha çok yapay zeka güvenliğine yönelik risklerin kontrolüne odaklandığı, Çin'in ise daha kapsamlı küresel bir yönetim modeli istediği belirtildi.

Pekin yönetimi ayrıca çok taraflı işbirliği, etik standartlar ve insan kontrolünü güvence altına alacak prosedürleri içeren bir yapay zeka yönetimi anlayışını savunuyor.

Çin, bu alandaki uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla temmuz ayında kendi öncülüğünde Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütünün (WAICO) kuruluşunu da ilan etmişti.