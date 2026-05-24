Çin’den kablosuz enerji devrimi: Dron sürüleri uzaydan şarj olacak

Sabit Hedeflerde Rekor Verimlilik: 1.180 Watt Güç!

Geliştirilen sistem sadece hareketli nesnelerle sınırlı kalmadı, sabit hedefler üzerindeki performans testleri de göz kamaştırdı. Yapılan deneylerde, platformun 100 metre uzaklıktaki sabit bir hedefe tam 1.180 watt güç aktarımı gerçekleştirdiği açıklandı. Doğru akımdan doğru akıma yapılan bu aktarımda yüzde 20,8 gibi yüksek bir genel verimlilik oranına ulaşıldı. Gelecekte askeri üslerin veya afet bölgelerinin enerji ihtiyacını karşılayabilecek bu sistem, sınırları zorlamaya devam ediyor.