Çin’den kablosuz enerji devrimi: Dron sürüleri uzaydan şarj olacak

24 Mayıs 2026 Pazar
Geleceğin savaş ve savunma stratejilerini kökten değiştirecek "Sun Chasing" projesinde tarihi esik aşıldı. Çinli bilim insanları, hareket halindeki dronlara mikrodalga teknolojisiyle uzaktan kesintisiz enerji aktarmayı başardı.

Havada Bitmeyen Enerji: "Sun Chasing" Sahneye Çıktı

Çin’in Xidian Üniversitesi araştırmacıları, havacılık ve enerji dünyasında kartları yeniden karacak bir başarıya imza attı. "Sun Chasing" yani Güneşi Kovalayan adı verilen proje kapsamında, hareket halindeki insansız hava araçlarına kablosuz olarak enerji aktarıldı. Gerçekleştirilen testlerde, yaklaşık 30 kilometre bölü saat hızla uçan bir drona, 30 metre mesafeden 143 watt değerinde kesintisiz ve stabil bir güç başarıyla iletildi. Bu teknoloji sayesinde dron sürülerinin yere inmeden, havada haftalarca hatta aylarca görev yapabilmesinin önü açılıyor.

Sabit Hedeflerde Rekor Verimlilik: 1.180 Watt Güç!

Geliştirilen sistem sadece hareketli nesnelerle sınırlı kalmadı, sabit hedefler üzerindeki performans testleri de göz kamaştırdı. Yapılan deneylerde, platformun 100 metre uzaklıktaki sabit bir hedefe tam 1.180 watt güç aktarımı gerçekleştirdiği açıklandı. Doğru akımdan doğru akıma yapılan bu aktarımda yüzde 20,8 gibi yüksek bir genel verimlilik oranına ulaşıldı. Gelecekte askeri üslerin veya afet bölgelerinin enerji ihtiyacını karşılayabilecek bu sistem, sınırları zorlamaya devam ediyor.

Tek Merkezden Aynı Anda Birden Fazla Hedefe Işınlama

Projenin başındaki isim olan Mekatronik Mühendisliği Fakültesi Profesörü Duan Baoyan, kritik bir teknik bariyeri daha aştıklarını müjdeledi. Çinli araştırmacıların ulaştığı son seviyede, geliştirilen sistem artık tek bir enerji vericisi kullanarak aynı anda birden fazla hareketli hedefi radarına alıp şarj edebiliyor. Profesör Duan, gelecekte uzaya kurulacak tek bir devasa güneş enerjisi istasyonunun, aynı anda hem yörüngedeki uyduları besleyeceğini hem de yeryüzündeki askeri ve sivil araçlara kesintisiz güç sağlayacağını öngörüyor.

Görünmez Enerji Köprüsü: Mikrodalga Teknolojisi

Sistemin görünmez güç kaynağını yüksek güçlü mikrodalga antenleri oluşturuyor. Havaya fırlatılan kablosuz enerji ışınları, dronların üzerine yerleştirilen özel tasarım alıcı antenler tarafından yakalanıyor. Çinli mühendislerin geliştirdiği bu özel alıcı sistemlerin mikrodalgayı yakalayıp enerjiye dönüştürme verimliliği yüzde 88 gibi ekstrem bir seviyeye ulaştı. Mühendisler şimdilerde bu antenleri daha hafif ve küçük hale getirerek, sistemlerin uzaya fırlatılma maliyetlerini ciddi oranda düşürmeyi hedefliyor.

Sıra Dışı Laboratuvar: Eyfel Kulesi'nden Uzay Yörüngesine

Araştırma ekibi, bu devrimsel teknolojiyi hayata geçirmek için yıllardır üniversite kampüsünde kurulu olan ve Eyfel Kulesi’ni andıran devasa metal kule platformlarını kullanıyor. Projenin bir sonraki büyük adımı ise teknolojiyi laboratuvar dışına çıkartıp doğrudan uzay ortamında test etmek olacak. Uzay tabanlı bu sistem; afet bölgelerinde altyapı çöktüğünde bölgeye anında acil enerji sağlamaktan, askeri operasyonların lojistik ihtiyaçlarını sıfırlamaya kadar küresel dengeleri kökten değiştirecek bir potansiyel barındırıyor.

