Çin’den kablosuz enerji devrimi: Dron sürüleri uzaydan şarj olacak

Havada Bitmeyen Enerji: "Sun Chasing" Sahneye Çıktı
Çin’in Xidian Üniversitesi araştırmacıları, havacılık ve enerji dünyasında kartları yeniden karacak bir başarıya imza attı. "Sun Chasing" yani Güneşi Kovalayan adı verilen proje kapsamında, hareket halindeki insansız hava araçlarına kablosuz olarak enerji aktarıldı. Gerçekleştirilen testlerde, yaklaşık 30 kilometre bölü saat hızla uçan bir drona, 30 metre mesafeden 143 watt değerinde kesintisiz ve stabil bir güç başarıyla iletildi. Bu teknoloji sayesinde dron sürülerinin yere inmeden, havada haftalarca hatta aylarca görev yapabilmesinin önü açılıyor.