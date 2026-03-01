Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirterek, dünya kamuoyuna sessiz kalmama çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Vang Yi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Orta Doğu’daki son gelişmeler ele alındı.

Vang, görüşmede ABD ve İsrail'in, müzakereler sürerken İran'a saldırmasının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini kaydederek, "Egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesi ve rejim değişikliğinin kışkırtılması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in eylemlerinin ardından çatışmanın Körfez bölgesine sıçradığı ve Orta Doğu'daki durumun tehlikeli bir uçuruma sürüklendiğine dikkati çeken Vang, Çin'in bu durumdan endişeli olduğunu ifade etti.

'ASKERİ EYLEMLER DERHAL DURMALI'

Vang, çatışmanın yayılması ve gerilimin kontrol edilemeyecek bir noktaya tırmanmasının önüne geçmek için askeri eylemlerin derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunduğunu ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıktığını ifade eden Vang, diyaloğa ve müzakerelere dönüşün gerekli olduğunu vurguladı.

Vang, tüm tarafların barışı savunması ve diğerlerini diyalog ve müzakere yoluna dönmeye teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

Tek taraflı eylemlere karşı ortak bir tepkinin gerektiğini hatırlatan Vang,"BM Güvenlik Konseyinin onayını almadan egemen ülkelere saldırmak, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan barışın temelinin altını oyuyor. Uluslararası toplum dünyanın orman kanununa dönüşüne karşı çıkan açık ve kati bir ses çıkarmalı" ifadelerini kullandı.