Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Çin, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki şehirleri ve enerji altyapısını hedef alan saldırılarından endişe duyduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtladı.

ÇİN'DEN GERİLİMİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI

Guo, sivillere zarar veren, enerji tesisleri ile diğer sivil altyapıyı hedef alan saldırılardan endişe duyduklarını belirtti.

"İnsanların geçimini sağladığı sivil altyapıya yönelik saldırılar kabul edilemez. Bölgede artan gerilim kimsenin çıkarına değil." ifadelerini kullanan Guo, tüm ülkelerin egemenliğine ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Guo, taraflara itidalle hareket etme, gerilimi düşürme ve sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

HUSİLERİN SALDIRILARINDA 70'TEN FAZLA SİVİL YARALANDI

Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentlerine düzenlediği saldırılarda 70'ten fazla sivilin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırılarda çok sayıda enerji tesisi ve diğer sivil altyapının da zarar gördüğü belirtilmişti.